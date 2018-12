Efter hård kritik ændrer regeringen og DF holdning i sag om opholdskrav

I sidste time lægger regeringen og Dansk Folkeparti op til at ændre forslaget om at indføre et opholdskrav, som begrænser retten til dagpenge.

Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Ændringen betyder, at man skal have været i Danmark eller et andet EU-land i syv ud af de seneste 12 år for at være berettiget til dagpenge, når forslaget er fuldt indfaset. I det oprindelige forslag var det syv ud af de seneste otte år.

Opholdskravet skal efter planen træde i kraft første januar, men som Politiken den seneste tid har afdækket, har forslaget en række uforudsete konsekvenser. Ikke mindst har en række danske statsborgere, der i en årrække har arbejdet i udlandet, luftet deres frustrationer over at miste deres sikkerhedsnet hjemme i Danmark, som de endda selv har indbetalt til gennem en a-kasse.

»Vi er enige om, at man skal have bidraget til det danske samfund, før man kan få dagpenge«, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i pressemeddelelsen.

»Vi må også sige, at behandlingen af lovforslaget har vist, at der er brug for, at man kan arbejde længere tid end et år i udlandet uden at miste retten til dagpenge. Det lytter vi til. Derfor kommer vi med dette ændringsforslag, så der kommer en ny balance i lovforslaget«, fortsætter han.

Mangler penge

Regeringen og Dansk Folkeparti blev allerede i februar i år enige om at indføre opholdskravet for at finde 200 millioner kroner over fire år til en skatteaftale. De penge, som opholdskravet bidrager med, er altså allerede brugt.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvor mange penge man på grund af ændringen kommer til at mangle. Det fremgår heller ikke, hvor mange personer der vil blive omfattet af det nye opholdskrav.

Intentionen med et opholdskrav er, at partierne vil skærme dagpengesystemet for udlændinge, der kommer til Danmark. Ifølge pressemeddelelsen vil det ændrede opholdskrav betyde, at man i højere grad rammer dem, det var tiltænkt.

»Med ændringsforslaget er det forventningen, at over 80 procent af dem, der bliver omfattet af opholdskravet, vil komme fra tredjelande. Med det oprindelige forslag ville det have været omkring 60 procent«, lyder det.

Opholdskravet skal efter planen til afstemning i Folketingssalen i næste uge.