Forskere: Fogh-regeringen strammede efterretninger inden Irak-krigen

VK-regeringen undlod at videregive vigtige oplysninger til Folketinget forud for Irak-krigen, fastslår forskere.

Forud for beslutningen om at gå i krig i Irak strammede den danske regering i en række tilfælde efterretninger, som i forvejen var fejlbehæftede og byggede på skøn og antagelser.

Det er en af konklusionerne i den længe ventede udredning om Danmarks militære engagement i Kosovo, Afghanistan og Irak, som er offentliggjort tirsdag.

»Det kan konstateres, at regeringen i en række tilfælde ikke videregav vigtige oplysninger til Folketinget, eller at regeringen 'strammede' oplysninger, så de gav Folketinget et ufuldstændigt billede af situationen«, står der i rapporten.

Det er professor Anders Wivel og lektor Rasmus Mariager, Københavns Universitet, der står i spidsen for undersøgelsen.

Foto: Jens Dresling Toppen af VK-regeringen, Per Stig Møller, Bendt Bendtsen og Anders Fogh Rasmussen, under debatten om Irak-krigen.

Forskerne konkluderer, at Danmark ikke blev presset i krig af USA.

»Danmark ønsker selv at imødekomme USA's ønsker«, står der i rapporten.

Rasmus Mariager tilføjer ved præsentationen:

»Dialogen mellem regeringen og Folketinget om krigsdeltagelse foregår typisk ad uformelle kanaler. Skiftende regeringer har en minimalistisk informationsstrategi over for Udenrigspolitisk Nævn i Folketinget, som inddrages meget sent i processen. Typisk efter at man faktisk har sagt til sine alliancepartnere, hvad man påtænker at levere af bidrag«.

