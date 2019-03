Pernille Vermund angriber Kristian Thulesen Dahl på hans hjemmebane

Kristian Thulesen Dahl har smurt smilet på tirsdag aften. Det velkendte skæve smil, der når lidt længere op ad højre kind end ad venstre. Han blotter flittigt sine tænder ud mod publikummet i Folkehjem Aabenraa torsdag aften, hvor Jydske Vestkysten har inviteret til debat.

Dansk Folkepartis formand er på hjemmebane, og stort set hver gang han sender en joke eller punchline ud mod de flere hundrede tilhørere, kvitterer de med latter eller bifald.

Hver tredje vælger i Aabenraa stemte på hans parti ved folketingsvalget i 2015, men torsdag aften har en ny spiller udfordret ham på den sønderjyske hjemmebane. Hun hedder Pernille Vermund, og ved det kommende folketingsvalg skal aftenens to debattører kæmpe om stemmerne som spidskandidater i det såkaldte gule Danmark.

Meget er på spil for begge kandidater. Pernille Vermund skal sikre sig en plads i Folketinget. Kristian Thulesen Dahl skal forsøge at vende den nedtur, partiet er inde i. Meningsmålingerne spår en regulær vælgerlussing til Dansk Folkeparti ved det kommende Folketingsvalg.

I seneste Megafon-måling lavet for TV2 og Politiken stod partiet til en tilbagegang på 7,7 procentpoint fra valgresultatet i 2015.Thulesen Dahl kaldte det »et fuldstændig utilfredsstillende niveau for Dansk Folkeparti«.

En af de vælgere, der ikke er helt tilfredse med partiets kurs, er Steen Thomsen, som er mødt op til debat i Aabenraa.

»Jeg synes, de svinger for meget både med rød og blå side. De skulle tage at lægge sig fast på blå side. Jeg er ikke så vild med, når de danser for meget med de røde«, siger han.

Han har tidligere stemt på Dansk Folkeparti, og før debatten tvivler han også på, om han kommer til at sætte sit kryds hos Pernille Vermund.

»Jeg vil gerne vide, om der er noget hold i det, hun siger, så det ikke bare er varm luft«, siger han før Pernille Vermund og Kristian Thulesen Dahl stiller sig op på scenen.

Aftenens debat starter der, hvor de to egentlig erkender, at de er ret enige. Indledningsvist er tilhørerne nærmest vidne til et frieri. Pernille Vermund er ikke nede på knæ, men hun kigger insisterende på manden ved sin side, Kristan Thulesen Dahl, og spørger:

»Er du klar?«

Det er ikke et løfte om evigt troskab og kærlighed, hun er ude efter, men et løfte om, at hvis ikke Lars Løkke Rasmussen vil gå ind for Ny Borgerliges tre ufravigelige krav, så skal stolen sættes for døren. Og de skal gøre det sammen – ristian Thulesen Dahl og Pernille Vermund.

De tre krav er de sådan set enige om. Det drejer sig om et asylstop, at herboende udlændinge skal forsørge sig selv, og at kriminelle udlændinge skal udvises efter første dom. Thulesen Dahl og Vermund er enige om, at alle tre ideer er gode. Hvis de sad i et rum de to alene, ville de være enige om rigtig mange ting, konstaterer Pernille Vermund.

Men forskellen på de to er, at Kristian Thulesen Dahl ikke er parat til ufravigelige krav, lader han salen forstå. Sidst et parti forsøgte sig med det i politiske forhandlinger, var det ikke med succes, siger partilederen og sender stikpiller afsted mod Liberal Alliance og Anders Samuelsen.

»Med den stil, du lægger for dagen, skal vi have plantet flere træer uden for Christiansborg«, siger han, og salen bryder endnu engang ud i latter.

Pernille Vermund er ikke så gavmild med vittighederne og har udover en knaldrød kjole også taget en noget mere alvorlig mine på end Dansk Folkeparti-formanden.

»Jeg synes faktisk, det er død alvorligt det her«, understreger hun flere gange.

Nye Borgerlige-formandens budskaber kvitteres altså ikke med latter, men det sønderjyske og lidt gråhårede publikum er også klar til at bifalde Vermund.