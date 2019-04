Liselott Blixt svarer på anklage om at være farlig: Vi politikere skal ikke altid lytte til lægerne

Min opgave er ikke at gøre alt, hvad lægerne siger – og Danmarks praksis for kronisk træthedssyndrom er forældet. Sådan lyder to udtalelser fra Liselott Blixt, der svarer på angreb fra læge, der mener, at hun risikerer at slå patienter ihjel ved at blæse på evidens og videnskab.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, er den farligste person i det danske sundhedsvæsen, og hun risikerer at slå mennesker ihjel med sit angreb på videnskab og evidens.

Sådan skriver læge Søren Niemi Helsø i et debatindlæg i Politiken i dag med udgangspunkt i sagen om kronisk træthedssyndrom/myalgisk encephalopati (ME). Her trumfede et flertal i folketinget – anført af Blixt – for nylig igennem, at behandlingen skal styrkes.

Indsatsen skal være forankret i somatikken som en fysisk sygdom, ikke i psykiatrien. Den beslutning har fået lægen til tasterne.

»At tvinge danske læger til at anskue sygdommen på en politisk bestemt måde og ikke en lægefaglig bestemt måde kan sammenlignes med, at Blixt skal fortælle danske læger, hvilke patienter der har kræft, og hvilke der ikke har kræft, og hvordan vi skal behandle dem. Det er enormt farligt«, skriver Søren Niemi Helsø.

Liselott Blixt har læst hans debatindlæg.

»Det flyder over hele nettet, så det kan ikke undgås«, siger hun.

Hvad tænker du om det?

»Det forbavser mig ikke, at der er læger, som bliver så sure, når man går imod, hvad de siger. Jeg ved, at der er mange af dem, som er politisk aktive. I en valgkampssituation er det personhetz, og jo mere du stikker næsen frem, desto flere slag over næsen får du«.

Læger er for firkantede

Har lægen ikke en pointe i, at du som politiker går ind og overtrumfer lægefaglige vurderinger?

»Nej. Jeg er ikke politiker, fordi jeg skal gøre alt det, lægerne siger. Jeg er blevet politiker af den modsatte grund. Jeg er blevet politiker for at få nogen til at lytte til de borgere, som ikke bliver hørt«.

Hvad får dig til at tro, at borgerne har ret i deres vurdering af en dybt kompleks lægelig problemstilling?

»Nu er det jo ikke noget, som er hevet ned fra himlen. Jeg kommer ikke med noget usagligt. Når han taler om ME, viser det sig, at der er andre lande, der faktisk er begyndt at gå imod de anbefalinger, som lægerne herhjemme kommer med. Det er ikke noget, jeg finder på. Det er ikke noget, danske patienter finder på. Det er noget, vi kan se verden over. Så jeg synes, det er lægen, der er usaglig. Han skriver selv, at man ikke ved så meget om ME. Nej, men der er steder, man har forsket, og hvor man ved mere om det. Den praksis, vi udøver i Danmark, er ikke den, man anbefaler til ME-patienter. Det ved man også i flere lande«.

Det er ikke første gang, du er på kant med lægestanden. For eksempel var der sagen om medicinsk cannabis, hvor især du gik foran og fik en forsøgsordning igennem, selv om der ifølge læger ikke var evidens for, at medicinsk cannabis virker. Er den danske lægestand for langsommelig til at tage nye metoder i brug?

»Ja, det synes jeg. Man er meget firkantet i sin tilgang og vil vente til, at der er evidens for alt. Vi har altid i Dansk Folkeparti gået ind for alternative metoder. Vi fik lavet ViFAB (Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling, red.) for at få lavet forskning i alternativ behandling. Det er ikke noget nyt, at DF på den måde nogle gange går imod strømmen. Det vil vi blive ved med at gøre«.

Staten skal ikke bestemme alt

Lægen skriver om dig: »Med hendes angreb på videnskab og evidens risikerer hun at slå folk ihjel«. Hvad er din kommentar til, at du bliver beskyldt for at være med til at tage livet af folk?

»Det er ikke første gang, jeg har læst den sætning, og det bliver nok heller ikke sidste gang. Jeg har ikke så meget at sige til det, Jeg er efterhånden vant til det. Jeg er blevet hårdhudet. Jeg hjælper folk, og vi skal sikre, at folk kan tage et ansvar selv. Vi er ikke underlagt en stat, der skal bestemme alt, hvad vi gør, hvad vi tager, og hvordan vi bliver behandlet. Der skal vi give noget frihed. Og det er den frihed, lægerne ikke tillader«, siger Liselott Blixt, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti og formand for Folketingets Sundhedsudvalg.