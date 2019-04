Læge: Liselott Blixt er den farligste person i det danske sundhedsvæsen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Forleden morgen vågnede jeg og tjekkede min telefon for nyheder på Facebook. Mens jeg scrollede, så jeg, at Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, havde skrevet »vi stemmer i dag om, at diagnosen ME anerkendes og trækkes ud af samlebetegnelsen funktionelle lidelser«.

Jeg måtte gnide mig i øjnene og læse det en gang til. Drømte jeg? Kunne det virkelig passe? At politikerne skulle bestemme årsagen til sygdommen kronisk træthedssyndrom/myalgisk encephalopati (ME), tilsyneladende for at give mere specialiseret behandling?

Jeg kneb mig i armen og håbede, at jeg ville vågne fra mareridtet. Men ak, jeg var allerede vågen. Mareridtet blev kun værre, da jeg fandt ud af, at Sundhedsstyrelsen, den øverste myndighed i sundhedsvæsnet, direkte havde advaret imod denne ændring, som styrelsen ikke mente ville komme patienterne til gode, tværtimod.

At tvinge danske læger til at anskue sygdommen på en politisk bestemt måde og ikke en lægefaglig bestemt måde, kan sammenlignes med, at Blixt skal fortælle danske læger, hvilke patienter der har kræft, og hvilke der ikke har kræft, og hvordan vi skal behandle dem. Det er enormt farligt. Blixt har med sin totale mangel på indsigt i sygdomme og sundhed og med sin store politiske magt gjort mig overbevist om, at hun er den farligste person i det danske sundhedsvæsen.

Danskernes stigning i middellevetid er ikke sket, fordi lægmænd og pseudoeksperter har styret sundhedsvæsnet

ME er en lidelse, som vi læger ikke fuldstændig forstår. Vi forstår dog, at det er en dybt invaliderende sygdom. Vi ved ikke, hvorfor den opstår, men vi har nogle teorier. Vi tror, at det er et samspil mellem flere faktorer: det fysiske, det psykiske og det sociale. Der er ingen test, der definitivt kan bevise, om man har ME. Vi kan ikke tage en blodprøve eller lave en skanning, der kan påvise ME.

Når vi ikke kan måle eller veje en sygdom, og vi har udelukket alle andre sygdomme, men patienterne stadig har symptomer på en sygdom, kalder vi det for en funktionel lidelse. 14. marts besluttede Folketinget, imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger, at ME ikke er en funktionel lidelse, men en sygdom med baggrund i fysiske mekanismer, også kaldet en somatisk lidelse.

Forslaget var blevet til på foranledning af Liselott Blixt og hendes erklærede korstog mod funktionelle lidelser.

»Vi tager en ad gangen«, skrev Blixt til en af sine følgere på Facebook, adspurgt om andre funktionelle lidelser. Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forstå, hvordan politikernes beslutning om, at ME ikke er en funktionel lidelse, kan komme de danske ME-patienter til gode.

Blixt fører sundhedspolitisk symbolpolitik af værste skuffe, og patienterne bliver de store tabere, for hun lover patienterne, at nu bliver de taget alvorligt af de danske læger. Men det gør de allerede, vi står bare uden gode behandlingsmuligheder for disse patienter. Blixt mener også at vide, hvordan vi læger skal behandle patienter, der lider af stofskiftesygdomme. Hun er blevet kontaktet af en gruppe patienter, der mener, at de skal behandles med lægemidlet Thyroid, og at Blixt skal sørge for, at lægerne udskriver medicinen. Men hvad Liselott Blixt tydeligvis nægter at forholde sig til er, at Thyroid er et gammelt og yderst risikabelt lægemiddel, hvis brug fører til en lang række bivirkninger, da man får for mange stofskiftehormoner. Folk risikerer at få kræft, udvikle knogleskørhed og få hjerteflimmer, hvis de benytter lægemidlet.