Hvis Mette Frederiksen bliver statsminister, vil hun starte med at sige undskyld til Godhavnsdrengene

Der er udsigt til en officiel undskyldning fra den danske stat til de drenge, der i 1960’erne blev udsat for overgreb af ansatte på det statslige drengehjem Godhavn i Gribskov.

I sin tale på Folkemødet fastslår S-formand Mette Frederiksen, at det vil være hendes første gerning, hvis det lykkedes hende at blive statsminister.

»Så når nogen spørger mig, hvad jeg vil gøre som det første, hvis jeg bliver statsminister, så er svaret, at jeg på vegne af både vores fortid, vores nutid og vores fælles fremtid vil give Godhavnsdrengene en officiel undskyldning«, siger hun.

I mange år har de såkaldte Godhavnsdrenge efterlyst en undskyldning fra den danske stat, fordi de i 1960’erne blev udsat for overgreb af både fysisk, psykisk og seksuel karakter samt for medicinske forsøg begået af de ansatte.

Mette Frederiksen fremhæver undskyldningen som et eksempel på, hvad det betyder, at danskerne ved folketingsvalget har sammensat et nyt politisk flertal.

»Vi kan flytte Danmark derhen, hvor vi bliver den bedste udgave af os selv. En socialdemokratisk mindretalsregering skal først og sidst måles på de sociale fremskridt. Vi skal forsvare dem, der har mindst. Vi skal se dem, andre glemmer«, siger hun.

I øjeblikket forhandler Mette Frederiksen i sin egenskab af kongelig undersøger med flere partier om at danne en ny regering. Hos de politiske støtter høster hun ros.

»I årevis har Godhavnsdrengene kæmpet for en officiel undskyldning fra staten. Jeg har selv kæmpet med dem, siden jeg blev valgt i 2011. Jeg er rigtig glad for, at Mette Frederiksen siger, at hun vil udføre det. Det er på tide«, skriver politisk ordfører Pernille Skipper fra Enhedslisten på Twitter.

Også SF er positive.

»Så enig med Mette Frederiksen. Ja, Godhavnsdrengene fortjener en undskyldning. Vi er så klar i SF«, skriver SF-formand Pia Olsen Dyhr.