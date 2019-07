Støttepartier kræver lempelser fra Tesfaye efter dom

Danmark blev onsdag dømt for ulovligt at have afvist familiesammenføring af tyrkere. SF og Enhedslisten kræver en revurdering af reglerne.

De danske regler for familiesammenføring er både for stramme og uklare, og derfor skal de lempes, så det bliver lettere at opnå familiesammenføring med en ægtefælle i Danmark.

Det bør ifølge regeringens støttepartier Enhedslisten og SF blive den naturlige konsekvens af en afgørelse fra EU-Domstolen, der går imod Danmark.

»Nu har vi heldigvis fået en ny regering, som har tænkt sig at lægge sig op ad konventionerne. Det står der i hvert fald i det fælles forståelsespapir, som vi har været med til at lave. Så nu skal vi se på, om ikke vi skulle have nogle mere lempelige familiesammenføringsregler«, siger Enhedslistens udlændingeordfører, Rosa Lund.

SF’s fungerende politiske ordfører, Kirsten Normann Andersen, betegner de nuværende regler som alt for svære at gennemskue, og derfor skal der ryddes op.

»Det er en god ting, at vi bliver nødt til at kigge på reglerne en gang til. Vi har selv kritiseret, at det har været svært for familier at blive familiesammenført, og det er faktisk lidt vigtigt, at vi bliver tydeligere omkring det i fremtiden«, siger hun.

Sagen Kort Ulovlige afslag på familiesammenføring I 2003 indførte den daværende VK-regering det såkaldte tilknytningskrav. Med henvisning til det har tusindvis af herboende udlændinge fået afslag på familiesammenføring. Heriblandt også tyrkere. Men det var ikke lovligt, slog en længe ventet EU-dom fast onsdag. Det er nemlig i strid med en aftale mellem EU og Tyrkiet fra 1963. Aftalen ligestiller på visse områder Tyrkiet med lande i unionen. Tilknytningskravet blev afskaffet sidste sommer, men på grund af dommen ventes det, at tusindvis af gamle sager kan genoptages. Vis mere

Onsdag faldt der dom i en længe ventet sag ved EU-Domstolen, som af flere politikere er blevet kaldt en potentiel bombe under dansk udlændingepolitik. Dommen slår fast, at den danske stat ulovligt har afvist familiesammenføring af tyrkiske statsborgere.

Siden 2003 har Danmark afvist familiesammenføring for tyrkere med henvisning til det såkaldte tilknytningskrav. Det blev afskaffet sidste sommer, men i en lang periode har den danske stat afvist tyrkeres ønske om familiesammenføring, med henvisning til at parrene var stærkere knyttet til deres hjemland end til Danmark. Men det var altså ulovligt.

Årsagen findes i en aftale mellem EU og Tyrkiet, som parterne indgik i 1963. Aftalen betyder, at Tyrkiet på visse områder behandles, som var det en del af unionen. Det er i strid med den aftale, at Danmark har afvist familiesammenføring af tyrkere.

EU-dommen har haft stor bevågenhed herhjemme, fordi Danmark risikerer at skulle genåbne tusindvis af sager om familiesammenføring. Det er derfor, den er blevet omtalt som en potentiel bombe under udlændingepolitikken.

I perioden 2004-2015 har mere end 14.000 fået afslag på deres ønske om ægtefællesammenføring.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har i et svar til Folketinget i december vurderet, at dommen kan få »betydning for familiesammenføringsafgørelser ... med andre end tyrkiske statsborgere«. Det betyder, at dommen efter ministeriets daværende vurdering kan føre til, at andre tredjelandsborgere, der er blevet afvist med henvisning til tilknytningskravet, skal have genoptaget deres sager.

DF: Danmark skal afvise dom

Dommens udfald glæder selvsagt Thomas Ryhl fra advokatfirmaet Njord, der har ført sagen mod Danmark. Hans klient er en tyrkisk mand, der arbejder i Danmark og ønsker sin tyrkiske kone til landet.

»Det er forrygende«, siger Thomas Ryhl og uddyber: »Vi forventer, at dommen kommer til at betyde, at en lang række ægtepar vil få lejlighed til at få deres sag genoptaget, og at de vil få familiesammenføringstilladelse, så de nu efter 2, 5, 10 eller 15 års ventetid kan få lov at leve sammen – også i Danmark, hvis det er det, de stadigvæk vil«.

Ligesom Thomas Ryhl vurderer formanden for foreningen af udlændingeadvokater, Jytte Lindgård, at mange sager med herboende tyrkere vil blive genoptaget.