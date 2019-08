Ikke en eneste 'vagthund' ansat: Ministrenes særlige rådgivere er hentet internt i partiet

Listen over ministeriernes særlige rådgivere er ved at være på plads, men indtil videre er ikke én af dem christiansborgjournalister. Og det er et tegn på, at de særlige rådgivere har fået en ny arbejdsbeskrivelse, mener Politikens politiske kommentator Kristian Madsen.