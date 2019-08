Stemningen var alvorlig på det to timer lange møde i Venstres forretningsudvalg, og alle skulle sige ja eller nej

FOR ABONNENTER

Krisen i Venstre var spidset til i en sådan grad, at der måtte gøres noget. Efter stor dramatik på sidste uges sommergruppemøde, hvor partiveteranen Claus Hjort Frederiksen beskyldte næstformand Kristian Jensen for at være illoyal mod formanden, og Hjort tilmed opfordrede Jensen til at trække sig, fulgte flere dage med ballade og beskyldninger på kryds og tværs i partiet.