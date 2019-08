Mette Frederiksen om Trump-aflysning: Jeg er ærgerlig og overrasket

Ønsket om et stærkere strategisk samarbejde med USA står fortsat ved magt.

Det samme gør invitationen til den amerikanske præsident, Donald Trump, som har aflyst et planlagt statsbesøg i Danmark i begyndelsen af september, fordi hans planer om at købe Grønland er blevet afvist af Danmark og Grønland.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S), der er vendt hjem til Danmark efter besøg i netop Grønland og Island de seneste dage.

Mette Frederiksen siger samtidig, at hun er »ærgerlig og overrasket over«, at besøget er blevet udskudt på ubestemt tid.

»Jeg havde ligesom mange andre set frem til besøget, og vi har været i fuld gang med forberedelserne, og jeg havde først og fremmest set frem til at markere vores stærke bilaterale samarbejde Danmark og USA imellem«, siger hun.

Hun afviser, at der er tale om en krise i forholdet mellem Danmark og USA og siger, at den amerikanske præsident altid er velkommen i Danmark.

»Vi har en god dialog med amerikanerne. Det må man ikke tage fejl af. Det har vi på mange niveauer«, siger hun.

»Jeg håber, at vi fortsat kan udvikle vores samarbejde og kan håndtere de udfordringer, som vi står overfor. Det ændrer det ikke på, at det her besøg ikke bliver til noget«, siger statsministeren.

Besked til ambassade i nat

Mette Frederiksen oplyser, at den danske ambassade i Washington natten til onsdag dansk tid fik besked om, at Trump havde besluttet at aflyse statsbesøget, som skulle være fundet sted 2. og 3. september efter at Trump har været i Polen.

»Og hvis du spørger til, om det er usædvanligt med så kort et aftræk, så tror jeg, at svaret vil være ja«, siger hun.

Aflysningen har fået hårde ord med på vejen af såvel demokratiske politikere i USA som danske politikere.

Mette Frederiksen valgte på det korte pressemøde ude foran Udenrigsministeriet på Christianshavn at gentage sin indledende bemærkning om, at hun var både »ærgerlig« og »overrasket«.

Politiken/Ritzau