Alt tyder på, at Ellemann tager magten, og Støjberg bliver nævnt som ny næstformand

FOR ABONNENTER

Lars Løkke Rasmussen har sat så store aftryk på dansk politik, at ingen nuværende partiledere er i nærheden af at matche ham. Landets mest erfarne og tungest funderede politiker har gennem 10 år som partiformand og 20 år i toppolitik bevist, at man godt kan beklæde landets tungeste poster uden at gemme mennesket og de personlige skavanker væk.