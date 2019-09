Politisk redaktør: Det skal du holde øje med, når Løkke går på tv i aften

Alt kan ske, når tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen for første gang siden sit exit som formand for Venstre står frem på landsdækkende tv.

FOR ABONNENTER

I aften kan danskerne endelig få indsigt i den dramatiske afsked, som tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen fik, da han for godt to uger siden gik af som formand for Venstre efter et hovedbestyrelsesmøde i Brejning ved Vejle.