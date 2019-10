Kristian Madsen: »Jeg har ikke hørt så lidt håbefuld en tale siden Donald Trumps tiltrædelsestale«

Politikens politiske kommentator Kristian Madsen er ikke helt sikker på, at statsminister Mette Frederiksen rammer rigtigt med sin tale. Jeg er med på, at der er bekymring, men tænker danskerne, at det står så skidt til taget i betragtning af, at vi har så lav ledighed og sådan, siger han.