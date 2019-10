Støttepartier vil straffe regeringen, hvis den svigter på klimaet

FOR ABONNENTER

Regeringens støttepartier frygter, at den nye klimalov ender som pæne ord på et stykke papir, som den til enhver tid siddende regering uden konsekvenser kan vælge at ignorere. Derfor kræver de, at der skal falde en straf, hvis en regering ikke lever op til målene i klimaloven, der forhandles på plads i disse måneder.