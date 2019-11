Børnene på Sjælsmark kan komme ud til april

Lyt til artiklen 03:34

Børnefamilierne, der lever på Udrejsecenter Sjælsmark, får med en ny politisk aftale nu vished for, hvordan deres omstridte fremtid ser ud.

Regeringen og de tre støttepartier er blevet enige om en række forbedringer for børnefamilierne, ligesom partierne nu sætter en dato på, hvornår de senest skal have have mulighed for at flytte ud af Sjælsmark og til et nyt udrejsecenter.

Her skal de fremover have lov til selv at lave mad og spise den i egen bolig, der skal etableres en vuggestue, og det nye udrejsecenter skal ikke være omgivet af hegn. Senest i december i år skal regeringen præsentere en konkret placering til dem, og fra april 2020 skal familierne have mulighed for at flytte derhen.

»Vi har ingen interesse i, at børnefamilierne skal blive boende på Sjælsmark. Så lige så snart der er mulighed for, at folk kan flytte, vil de få tilbuddet«, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Socialdemokratiet gik til valg på at fortsætte den stramme udlændingepolitik, hvorimod det var støttepartiernes ønske, at børnefamilierne skulle ud af Sjælsmark. Det er dog fortsat regeringens ambition, at flere afviste asylansøgere skal sendes hjem, fastholder Tesfaye:

»Men vi må også bare sige, at det nytter ikke noget at etablere så dårlige forhold for børnene. Det har ikke anden effekt, end at børnene får det dårligt. Det har ikke fået flere til at rejse ud«.

I alt kan omkring 220 personer se frem til at forlade Sjælsmark med den nye aftale. Heraf er omkring halvdelen børn. Som Politiken flere gange har beskrevet, og som Røde Kors har dokumenteret, betyder forholdene i dag, at en stor del af børnene mistrives.

Centralt krav

Med den nye aftale opfylder regeringen et løfte fra det forståelsespapir, som Mette Frederiksen forhandlede på plads med støttepartierne forud for regeringsdannelsen. Her står, at børnefamilierne ikke længere skal bo på Sjælsmark, og det var medvirkende til, at især Radikale Venstre, SF og Enhedslisten kunne støtte Frederiksen som statsminister.

Enhedslisten så helst, at børnefamilier slet ikke boede på et udrejsecenter. Alligevel er udlændingeordfører Rosa Lund tilfreds med aftalen, og hun er særligt glad for, at der står, at det ikke skal være Kriminalforsorgen, der står for driften af det nye sted. I stedet vil der »blive lagt vægt på, at de professionelt ansatte, der er omkring børnene, har erfaring med at arbejde med børn i udsatte situationer«, lyder det i aftalen.

»Det betyder, at de her børn kommer til at få noget, der minder om et børneliv«, siger hun.

Også Radikale Venstre lægger vægt på, at aftalen sørger for, at børnefamilierne ikke længere bor et »fængselslignende sted«.

»Det er vigtigt, at de her børn bliver behandlet med mere værdighed og ordentlighed, og det er det, vi tager et markant skridt i retning af«, siger udlændingeordfører Andreas Steenberg.

Der kommer til at gå ti måneder, fra forståelsespapiret blev indgået, til børnefamilierne flytter ud. Er det godt nok?

»Næ. Det er vores indtryk, at Socialdemokratiet har siddet på hænderne siden forståelsespapiret, og det var derfor, vi sagde, at vi ville have en plan for udflytning, inden vi kunne lave en finanslov. Det har vi nu fået«, siger han.

Enhedslisten havde egentlig krævet, at børnefamilierne skulle kunne flytte ud inden jul. Det er ikke tilfredsstillende, at det ikke sker, siger Rosa Lund: