Ammitzbøll får blå bloks modstand mod undersøgelse af Støjberg til at slå revner

Hidtil har Folketinget været delt på midten i sagen om tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) ulovlige instruks i 2016 om at adskille alle asylpar, hvor den ene eller begge er mindreårig.

Mens venstrefløjen har bakket op om en uvildig undersøgelse af sagen, har de borgerlige partier været imod. Men nu slår den borgerlige blok en lille sprække.

»Jeg har sagt til justitsministeren, at jeg og Fremad gerne vil tilslutte os aftalen om Instrukskommissionen. Det er en sag, som har godt af, at hver en sten bliver vendt«, forklarer stifter af partiet Fremad, Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Han var indtil for nyligt medlem af Liberal Alliance, der er imod en undersøgelse. Instrukskommissionen blev for nylig vedtaget af netop venstrefløjen, men Ammitzbøll-Bille bakker altså nu op.

»Jeg synes, der har været en tendens til at prøve at gøre det her til et slagsmål om politik i stedet for at gøre det til en juridisk diskussion, hvilket jeg først og fremmest ser det som«, siger partistifteren.

Tilfreds minister

Han fortsætter:

»Mange har fået det indtryk, at der gælder ét sæt regler i udlændingepolitikken og et andet sæt regler i resten af dansk politik. Og det kan vi jo ikke have«.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) kalder det »fint, når der er så bred en kreds som muligt, der bakker op om de undersøgelseskommissioner, som Folketinget laver«.

»Så han skal være velkommen i kredsen«, siger ministeren og tilføjer:

»Det er selvfølgelig interessant, at der er en af dem, som har været medlem af den regering, om hvem det her også handler, der melder sig i koret blandt dem, der vil have det undersøgt«.

Allerede i april sidste år stillede den daværende opposition et forslag om en uvildig undersøgelse af sagen, men det blev nedstemt af det daværende flertal, herunder Liberal Alliance, som Ammitzbøll-Bille dengang var næstkommanderende i.

Simon Emil Ammittzbøll-Bille, hvorfor har du ikke sagt det her noget før – mens du sad som minister?

»Man skal jo først have en klar fornemmelse af, hvordan det er, og jeg kan i hvert fald med ro i sjælen sige, at jeg rejste det i Liberal Alliances folketingsgruppe allerede før sommerferien (efter valget, red.)«.

Det var jo et meget spinkelt flertal, den borgerlige regering havde. Er det ikke lige før, at hvis du havde bakket op om de røde partiers ønske om en kommission, så havde der været flertal dengang?

»Det er sådan set et meget fair spørgsmål, men jeg må sige, at det var først, da valget var overstået, at jeg havde ordentlig lejlighed til at sætte mig ind i sagen for at sige det, som det er. Og der synes jeg, jeg ser, at det er en sag, der har en karakter, hvor en nærmere undersøgelse er på sin plads«, svarer Ammitzbøll-Bille, der tilføjer, at han ikke kunne få opbakning fra de tre andre i LA’s folketingsgruppe til at støtte kommissionen.

Hvis Liberal Alliance havde bevaret status quo ved valget, og der havde været borgerligt flertal, så V-LA-K-regeringen var fortsat, kunne et gæt så ikke være, at du stadig havde sagt ’nej, vi skal ikke bakke op om en kommission’, selv om du havde haft tid til at sætte dig ind i det?

»Jeg betragter det som forholdsvis hypotetisk, at V-LA-K-regeringen ville være fortsat, eftersom vi havde en valgkamp, hvor statsministeren kaldte det befrielsens øjeblik, at man havde en mulighed for at komme af med den regering«, svarer Ammitzbøll-Bille.