Partier vil presse regeringen til dagpengeløft

Både Radikale Venstre og Dansk Folkeparti vil gerne være med til at forhandle om et stop for udhuling af dagpengesatsen.

Samtlige af regeringens tre støttepartier efterlyser nu, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen (S) indkalder til forhandlinger for at få stoppet udhulingen af dagpengesatsen. Det sker, efter at fagbevægelsen har advaret mod, at den nuværende situation, hvor dagpengene bliver mindre og mindre værd, kan være ødelæggende for den danske velfærdsmodel.

Konkret fremsætter Enhedslisten et beslutningsforslag, som både SF og Radikale Venstre bakker op om. Med det vil partierne pålægge regeringen at »indkalde til forhandlinger i indeværende folketingssamling med henblik på at stoppe udhulingen af dagpengene«.

»Vi håber på at lægge pres på regeringen. Det er en hjertesag for Enhedslisten, men også et kardinalpunkt for danske lønmodtageres tryghed«, siger politisk ordfører i Enhedslisten Pernille Skipper.

»Det er – for at sige det mildt – et følsomt emne mellem Enhedslisten og Socialdemokratiet, og derfor prøver vi at sende et meget, meget stærkt signal til dem om, at det her mener vi, og det burde de tage alvorligt«, fortsætter hun.

Udhulingen skyldes, at dagpengesatsen ikke bliver reguleret i samme takt som løn- og prisudviklingen. Mindrereguleringen bunder blandt andet i den skattereform, som Thorning-regeringen i 2012 indgik med de borgerlige partier, og som fik Johanne Schmidt-Nielsen til at sige, at regeringen pissede på vælgerne.

Hummelgaard siger nej

Selv om Peter Hummelgaard Thomsen gerne ville gøre noget ved problemet, har regeringen hverken penge eller konkrete planer om det, sagde ministeren for nylig.

Han pointerede også, at der ikke umiddelbart var et flertal i Folketinget, der gerne vil forbedre dagpengesystemet. Men det har siden ændret sig.

Radikale Venstre vil gerne være med til at forhandle, fortæller beskæftigelsesordfører Samira Nawa nu.

»Vi bakker op om forslaget. Vi har også en bekymring omkring dagpengesystemet og kompensationsgraden. Vi skal tage drøftelsen partierne imellem, før vi pludseligt står i en situation med lav tilslutning til a-kasserne«, siger hun.

Også Dansk Folkeparti har siden meldt sig på banen, og partiet vil da også stemme for Enhedslistens forslag, siger formand Kristian Thulesen Dahl.

»Socialdemokratiet kører et dobbeltspil, hvor de på den ene side siger til befolkningen, at det er en rigtig god ide at stoppe udhulingen, men på den anden side siger de, at de ikke engang vil forhandle om det. Det dobbeltspil bliver nødt til at blive afsløret, og det er jeg glad for, at Enhedslisten med det her forslag kan være med til«, siger han.

Trods muligheden for et flertal har regeringen dog ikke planer om at indkalde til forhandlinger, siger Hummelgaard:

»Vi kommer ikke til i indeværende samling at levere en løsning på den udfordring, som både fagbevægelsen og øvrige dele af venstrefløjen er optaget af«.

Hvorfor ikke i det mindste indkalde til forhandlinger?

»Hvis regering skal indkalde til forhandlinger, skulle det være med henblik på at kunne gøre noget nu og her. Vi er bare så ærlige, som vi overhovedet kan være, og siger, at det ikke er vores prioritet at gøre noget nu og her«.

Enhedslistens forslag indeholder ikke bud på, hvordan et stop for udhuling kan finansieres, siger Pernille Skipper.