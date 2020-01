SF vil lægge loft over topchefers løn: »Det er gift for vores samfund«

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Der skal sættes ind over for topchefer, der scorer ekstremt høje lønninger. Sådan lyder det i et nyt forslag fra SF, der vil pålægge regeringen at arbejde for en model til at forhindre en i partiets øjne skæv udvikling.​​​​​​

»Jeg tror, det er gift for vores samfund, hvis der bliver for langt fra dem, det tjener mindst, til dem, der tjener mest, og jeg tror, der er mange, der har helt almindelige jobs, der tænker: ’Hvorfor skal der sidde nogle i toppen, som tjener så meget? Hvad er det, der gør, at de er så meget mere værd end os andre’«, siger SF-gruppeformand Jacob Mark.

Konkret foreslår støttepartiet et loft over lønspændet, sådan at den højestlønnede i en virksomhed maksimalt kan tjene 20 gange mere end den lavestlønnede i samme virksomhed, når man ser bort fra for eksempel lærlinge og deltidsansatte. Det vil sige, at en virksomhed med en fuldtidsansat sekretær med en årsløn på 300.000 kroner før skat maksimalt kan have en direktør med en årsløn på 6 millioner kroner før skat.

Forslaget har dog en kattelem, der giver en virksomhed mulighed for at sprænge rammen. I et aktieselskab kræver det, at generalforsamlingen godkender det højere lønspænd med regelmæssige mellemrum, mens det i mindre virksomheder vil være op til bestyrelsen. Hvis der er tale om et statsligt selskab, skal ministeren på området begrunde, at lønspændet skal være større end de 1:20.

Sass fremførte ideen

Jacob Mark satser ikke mindst på opbakning fra Socialdemokratiet, fordi partiet er gået til valg på at »regulere lønningerne i toppen hårdere«. Det fremgår af udspillet ’Danmark er for lille til store forskelle’ fra december 2018. Her er det første af flere forslag, at virksomheder ikke længere skal kunne fratrække store udgifter til løn, pension og bonus, når de opgør det overskud, der senere bliver underlagt selskabsskat.

Så sent som i april sidste år luftede daværende gruppeformand Henrik Sass Larsen (S) tilmed netop ideen om en grænse for, hvor mange gange en almindelig medarbejders løn en topchef kan tjene.

»Det er skammeligt at se, at de ikke kan styre sig selv på direktionsgangene. Det er for meget, de får hentet hjem. Der er intet, der kan retfærdiggøre den løn«, sagde han til Børsen.

Dengang sagde partifællen Peter Hummelgaard, der i dag er beskæftigelsesminister, at det var et »spændende forslag, som vi skal undersøge nærmere«. Derfor er Jacob Mark optimistisk.

​

Minister: Intentionen er god, men ...

Alligevel tøver erhvervsminister Simon Kollerup (S) med sin opbakning til det konkrete forslag fra SF. Ministeren er enig i intentionen bag. Man han forbeholder sig retten til at undersøge en bredere vifte af løsninger.

»Jeg er ikke sikker på, at det konkrete forslag fra SF er det rigtige politiske tiltag«, siger han og forklarer, at spændet 1:20 i hans øjne er en »meget firkantet« vej til at løse et »komplekst og stort problem«.

»Jeg tror, at vi skal se bredere på det. Derfor vil jeg også lægge op til, at vi tager en bredere politisk drøftelse partierne imellem for at finde ud af, hvilke værktøjer vi har til vores rådighed«.

Er I mere højreorienterede end Henrik Sass i dag, når I ikke umiddelbart kan gå med på den her idé fra SF?

»Vi ser fortsat meget alvorligt på den udvikling, der er omkring stigende ulighed mellem toppen og bunden i vores samfund. Der spiller lønninger selvfølgelig ind«, siger Simon Kollerup og uddyber: