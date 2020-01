Radikale indleder boligflirt med de borgerlige De Radikale vil fortsætte med at forhandle om et indgreb i lejeboligmarkedet uden om regeringen.

Efter at forhandlingerne bredt i Folketinget om et indgreb mod spekulation i lejeboliger er brudt sammen, går Radikale og partierne i blå blok nu sammen og forhandler uden om regeringen.

Det oplyser flere af partierne, blandt andre Konservative, i en fælles pressemeddelelse.

Partierne vil have en indgreb, der ifølge dem ikke forringer værdien af boligmassen, ikke inddrager staten i finansiering af renovering og ikke rammer andelsboliger.

»Et sådant indgreb mener vi, det er realistisk at nå til enighed om, og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige fortsætter derfor forhandlingerne i eftermiddag klokken 16 på Christiansborg, hvor alle partier, der ønsker at tage ansvar for boligområdet, er inviteret og velkomne«, skriver partierne i pressemeddelelsen.

Sammen har partierne 91 mandater.

Stor skuffelse i rød blok

Der er stor utilfredshed med De Radikale hos både SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet, efter at forhandlingerne er brudt sammen.

Og ansvaret for det ligger tungt placeret hos Radikale, hvis man spørger de andre partier. De Radikale er nemlig ikke gået med til at fastfryse lejer i syv år efter overtagelse af en ejendom.

»Vi må desværre konstatere, at De Radikale holder hånden under kapitalinteresser, ligesom de gjorde med kviklån«, skriver SF's boligordfører Kirsten Normann Andersen.

Hun henviser til den tidligere indgåede aftale om at begrænse omkostningerne ved at tage kviklån.

»Der lå en klar og fornuftig aftale, som alle parter var enige om var en klar forbedring. Det var også en del af forståelsespapiret. Alligevel mener De Radikale altså ikke, at de er bundet på at levere på løfterne«, skriver SF'eren.

Hos Enhedslisten er medlem af boligudvalget Rosa Lund også skuffet over De Radikale.

»Jeg er meget overrasket og skuffet. Jeg kan ikke forstå, at De Radikale og højrefløjen hellere vil holde hånden over boligspekulanter, end de vil holde hånden over lejerne«.

