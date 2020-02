Omstridt reform kan give kommuner millioner, som de ikke må bruge

Automatisk oplæsning

Den omdiskuterede udligningsreform vil give nogle kommuner flere penge, men det er langtfra sikkert, at de alle kan få lov til at bruge dem.

Det får nu Dansk Folkeparti og flere andre partier til at spille et nyt krav ind i forhandlingerne, der lige nu foregår i Finansministeriet.

»Det nytter på ingen måde, at regeringen på den ene side siger, at nogle kommuner har behov for flere penge, mens man på den anden side ikke vil give dem mulighed for at bruge de penge«, siger finansordfører René Christensen (DF).

Årsagen er budgetloven. Den sætter et loft over, hvor mange penge kommunerne må bruge på service til borgerne. Konkret betyder det, at en kommune kun kan øge udgifterne, hvis en anden kommune tilsvarende sænker udgifterne.

Der er ganske vist også kommuner, der står til at skulle afgive flere penge, hvis regeringens forslag bliver til virkelighed. Men det er langtfra sikkert, at det får dem til at bruge færre penge på service. Flere har varslet, at de ganske enkelt kommer til at sætte skatten op for at fastholde det eksisterende serviceniveau.

Derfor vil DF have med i en aftale om udligning, at serviceloftet skal forhøjes, når den nye udligning efter planen skal træde i kraft fra næste år.

»Regeringen skal have et mandat om, at serviceloftet skal hæves, sådan at der kan blive mere velfærd ude i de danske kommuner«, siger René Christensen, der bemærker, at »ellers har det ingen værdi, det vi sidder og laver«.

Borgmester: Folk forstår det ikke

Da regeringen præsenterede et forslag til en ny udligning, var netop velfærden i fokus. I pressemeddelelsen fra social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) hed det blandt andet, at »regeringen vil sikre bedre velfærd i hele landet«.

Det har borgerne i Kalundborg Kommune bemærket. Her har man udsigt til langt over 100 millioner kroner i regeringens udspil. Men borgmester Martin Damm (V) er bange for, at hans borgere bliver skuffede, fordi muligheden for at bruge pengene afhænger af serviceloftet.

»Det er dødsvært at forklare. I mange forsamlinger siger de: Når I nu får nogle flere penge, så kan vi vel forvente det ene og det andet? Og så siger jeg: Det kommer an på, om jeg må bruge dem«, siger han.

Hvert år udsender Kommunernes Landsforening (KL) et vejledende loft til de enkelte kommuner. Det er et forsøg på at koordinere budgetterne, sådan at de holder sig inden for det samlede serviceloft. I Kalundborg Kommune har man udnyttet loftet i både 2019 og 2020.

I de kommende år forventer kommunen at skulle bruge flere penge til service, når de nye krav om minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver træder i kraft. Nok følger der en slat penge med fra Christiansborg. Men spørger man borgmesteren, rækker de ikke hele vejen.

Her kunne de ekstra penge i udligning have været en hjælp. Men det er altså uvist, hvorvidt de kan bringes i spil. Derfor støtter Martin Damm også ideen om, at loftet i budgetloven lempes, fordi loven i hans øjne er »meget rigid«.

S afviser kritikken

På Christiansborg er regeringen også under pres fra SF.

»For os er det afgørende, at kommuner med flere penge fra udligning kan bruge dem til borgernær velfærd«, siger kommunalordfører Charlotte Broman Mølbæk (SF), der også vil ændre loftet i budgetloven.

For Enhedslisten er spørgsmålet ligeledes essentielt.