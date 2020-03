Baglandet truer Elbæk på hans politiske liv, og Fock siger, at Alternativet er i krise

Automatisk oplæsning

Alternativets Storkreds København truer med at trække støtten til Uffe Elbæk - partiets stifter, tidligere politisk leder og nu menigt folketingsmedlem.

I et brev, der er skrevet til Uffe Elbæk, kræver kredsens bestyrelse, at »han aktivt og synligt meddeler sin opbakning til hovedbestyrelsens beslutning«.

Gør han ikke det, vil kredsen ikke længere støtte hans kandidatur i storkredsen, står der i et brev til kredsens medlemmer.

Kravet til den tidligere politiske leder af Alternativet kommer, efter at et spinkelt flertal i hovedbestyrelsen tidligere lørdag aften udtrykte tillid til Josephine Fock som partiets politiske leder.

Ti medlemmer stemte for at vise fuld tillid til Josephine Fock, mens syv stemte imod, oplyste hovedbestyrelsens talsperson, Jesper Callesen, til Ritzau.

Fock: Vi er i krise

Beslutningen er blevet truffet efter uger med intern tumult omkring Josephine Fock. Hun overtog 1. februar posten som partiets politiske leder efter stifter Uffe Elbæk.

»Jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at hovedbestyrelsen viser fuld tillid til mig. Og så er jeg også rigtig glad for, at det nu bliver fuldstændig afkræftet, at jeg skulle have rusket og været fysisk over for nogen«, siger Josephine Fock.

På trods af udmeldingen fra bestyrelsen mener Josephine Fock, at partiet fortsat er i krise.

»Det er klart, at Alternativet er i en krise nu. Og det, der er rigtig vigtigt for mig, er, at hovedbestyrelsen lægger op til, at nu skal vi komme videre«.

»Det vil sige, at de mennesker, der gerne vil arbejde sammen med mig om Alternativets politik, dem vil jeg rigtig gerne arbejde sammen med«.

»Og det må folk jo så vurdere med sig selv, hvad de ønsker. Jeg lægger i hvert fald op til et rigtig godt samarbejde med dem«, siger Josephine Fock.

Det hele begyndte, at Fock blev valgt som leder

Uroen begyndte allerede, da Josephine Fock blev valgt som leder af partiet. Det skyldtes blandt andet, at Alternativets folketingsgruppe havde foretrukket Rasmus Nordqvist, forhenværende politisk ordfører, som ny leder.

Ondt blev imidlertid værre, da Information bragte en artikel baseret på anonyme kilder. Den beskrev krænkende adfærd - endda fysisk ruskeri - over for tidligere ansatte.

Josephine Fock har pure afvist anklagerne. Desuden har dele af baglandet op til hovedbestyrelsesmødet meldt ud, at de har svært ved at se sig selv i partiet, hvis den demokratisk valgte politiske leder skulle trække sig.

Fremtrædende medlem meldte sig ud lørdag aften

Kort tid efter hovedbestyrelsens beslutning om at støtte Josephine Fock, meddelte Leila Stockmarr, der har været et fremtrædende medlem af Alternativet, lørdag aften, at hun har meldt sig ud af partiet. Det meddeler hun på Twitter.

Alternativets folketingsgruppe mødes mandag for at drøfte hovedbestyrelsens melding om tillid til Josephine Fock som partiets politiske leder.

»Indtil da har vi ingen kommentarer«, skriver Susanne Zimmer, Alternativets gruppeforperson, på Twitter.

Ritzau