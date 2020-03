DF'er kendt skyldig efter batalje med fotograf

Jørn Dohrmann skal betale en bøde på 15.000 kroner for at ødelægge tv-fotografs kamera.

Den tidligere europaparlamentariker Jørn Dohrmann idømmes en bøde på 15.000 kroner for en batalje med en tv-fotograf for snart tre år siden.

Det oplyser Retten i Kolding.

Dengang kom Dohrmann i klammeri med en fotograf, der var i færd med at optage billeder af politikerens ejendom nær Vamdrup til en tv-dokumentar.

Dohrmann rykkede kameraet fra tv-fotografen, hvorved det blev beskadiget.

En mikrofon, en skærm og et kabel blev ødelagt, og der skete skade for knap 15.000 kroner.

Først ved politiets hjælp fik fotografen kameraet og et tilhørende hukommelseskort tilbage.

Dohrmann: Det var uforskammet

51-årige Dohrmann nægtede sig skyldig i retten.

»Jeg synes, det var uforskammet. De skal ikke filme på privat grund og gøre min familie usikker«, sagde Jørn Dohrmann.

Han fortalte i retten, at han følte sig forfulgt af et tv-hold, der var i gang med at lave dokumentaren.

Efterfølgende anmeldte Jørn Dohrmann tv-fotografen for uberettiget fotografering, men politiet fandt ikke grundlag for at gå videre med sagen.

Sagen mod den tidligere DF'er har været længe undervejs i retssystemet.

Det skyldes blandt andet, at Jørn Dohrmann som politiker har været beskyttet mod retsforfølgelse.

Europa-Parlamentet besluttede at ophæve denne immunitet i marts sidste år, og herefter blev der rejst tiltale mod politikeren.

Jørn Dohrmann skal betale sagens omkostninger samt en erstatning på 15.349 kroner for skaderne på kameraet.

Jørn Dohrmann sad i Europa-Parlamentet fra 2014 til 2019 og har også tidligere været medlem af Folketinget.

