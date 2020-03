Hjælpepakke er klar, men flere kan være på vej: »Vi vil gøre, hvad der end skal til for at få Danmark igennem den her svære tid«

Samtlige partier i Folketinget er enige om en ny hjælpepakke til erhvervslivet. Flere kan være på vej, for politikerne er klar til at ofre et trecifret milliardbeløb på at redde det danske samfund fra et corona-sammenbrud.

Kompensation til pressede virksomheder og selvstændige, bedre lånemuligheder for studerende og lempelige adgang til dagpenge i en midlertidig periode.

Det er nogle af de tiltag, som et samlet Folketing med finansminister Nicolai Wammen (S) i spidsen i formiddags kunne præsentere. Den økonomiske hjælpepakke målrettes virksomheder og lønmodtagere, der grundet de vidtrækkende corona-initiativer står uden indtjening.

Men det bliver næppe sidste gang, vi ser otte partiledere og en minister stille sig op til pressemøde og med nød og næppe overholde regeringens corona-påbud om maks at være 10 personer samlet.

Med dagens aftale erklærer samtlige partier sig nemlig parate til at bruge et trecifret milliardbeløb på yderligere hjælpeinitiativer, der – hvis det bliver nødvendigt – kan holde hånden under danske virksomheder og lønmodtagere under coronakrisen.

»Vi vil gøre, hvad der end skal til for at få Danmark igennem den her svære tid«, og »vi er klar til yderligere skridt, hvis der bliver brug for det«, lød det fra finansminister Wammen.

Det forudser ministeren selv, at der bliver:

»Jeg er helt sikker på, at der med det, vi har set i de seneste uger – hvor der hver eneste dag og også fra time til time – kommer nye udfordringer, som vil betyde, at der vil blive brug for flere tiltag i den kommende tid«, siger han.

Venstres partileder, Jakob Ellemann-Jensen, bemærkede ligeså, at dagens hjælpepakke ikke bliver den sidste.

»Der kommer til at være flere tiltag, for det har vi netop sikret med den her aftale, at der er plads til«, lød det.

Kan blive mere end 300 milliarder

Hvor mange penge, aftalepartierne konkret regner med at måtte bruge på hjælpepakker, satte de ikke et konkret tal på. Men loftet ligger højt – meget højt – kunne man forstå på Nicolai Wammen.

»Jeg har set, at der har været nogle økonomer ude i dag og tale om 300 milliarder kroner. Det kan godt være, at det tal på et tidspunkt bliver aktuelt. Det kan også være, at det er et større tal«, sagde han.

Med aftalen fravælger partierne den model, som de omtalte – og fremtrædende – økonomer i en kronik i Berlingske har foreslået. Nemlig en hjælpefond på 300 milliarder. En model, som Venstre ellers var fortaler for.

Adspurgt hvorfor den fondsbaserede model blev forkastet, svarede Wammen:

»Jeg synes, vi har valgt en rigtig fornuftig tilgang til, hvordan den her aftale er lavet, hvor vi kan gå ind og støtte vores virksomheder, hvor vi giver direkte støtte til den selvstændige, og hvor vi holder hånden under de virksomheder, der er særligt hårdt ramt«.

Hvor kommer pengene fra?

Selv om flere journalister bemærkede, at det mulige beløb afsat til coronahjælp er »eksorbitant højt«, manede finansministeren til ro.

»Vi har de økonomiske muskler, fordi der er en sund økonomi i Danmark. Og derfor har vi også råd til de tiltag, som ligger her, og vi har også råd til flere, hvis der bliver brug for det«, lød det.

Staten har en konto i Nationalbanken at trække på, og den har desuden polstret sig »ved at gå ud i markedet for at få yderligere 50 mia. kr«, forklarede Nicolai Wammen.

Han betonede samtidig, at hjælpen foreløbig kun forventes at dække en midlertidig periode på tre måneder.

»Det her er en investering i at holde hånden under Danmark i en svær situation, og dermed også under dansk velfærd. For man skal jo huske på, at hvis vi ikke har virksomheder, der tjener penge i vores samfund, så har vi også færre penge at bruge på vores velfærd. Så tingene hænger sammen. Det er derfor, man ser her i dag, at politikere, der normalt hører til i enten den blå side af Folketinget eller den røde side af Folketinget, står fuldstændig sammen om, at det her er det rigtige at gøre«, sagde han.