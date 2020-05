Venstre vil sparke gang i forbruget med skattelettelser En fremrykning af skattelettelser for 4,5 milliarder kroner vil hjælpe den danske økonomi, mener Venstre.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Skattelettelser skal være med til at sparke gang i den danske økonomi, der er hårdt ramt af coronakrisen.

Det mener Venstre, som er klar til at fremrykke skattelettelser for 4,5 milliarder kroner. Det siger Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen onsdag i et interview på TV2 News.

Skattelettelserne skal blandt andet findes ved en fremrykning af afskaffelsen af PSO-afgiften.

De ekstra penge, som danskerne dermed får mellem hænderne, vil sætte gang i forbruget, argumenterer Jakob Ellemann-Jensen.

De skattelettelser, som Venstre ønsker at fremrykke, blev aftalt indført under SRSF-regeringen for knapt ti år siden.

ritzau