Opposition tror ikke på forklaring om pressechefs exit En stribe partier sætter på et samråd spørgsmålstegn ved finansministers udlægning af pressechefs exit.

På et samråd torsdag gentager finansminister Nicolai Wammen (S) igen og igen, at man ikke skal have partibogen i orden for at være ansat i hans ministerium. Eller andre ministerier for den sags skyld.

Det havde ordfører for Liberal Alliance, Venstre og Dansk Folkeparti dog svært ved at tro på.

»Men det er jo ikke rigtigt. Det er helt tydeligt, at når man ansætter syv af ni nye pressechefer med baggrund i Socialdemokratiet, så man kigger på partifarve, når man ansætter«.

»Det er helt tydeligt, og det er ikke tilfældigt«, sagde Liberal Alliances Ole Birk Olesen.

Samrådet er indkaldt, efter at forhenværende kommunikationschef i Finansministeriet Sigga Nolsøe om sin afsked til Ritzau skrev, at det var 'en svær stilling at have, hvis man ikke er professionel socialdemokrat.'

Den udmelding kom, efter at blandt andet Berlingske havde afdækket, at langt hovedparten af nyansatte pressechefer efter regeringsskiftet havde en baggrund i Socialdemokratiet eller hos de ministre, der var kommet til.

Det bliver der sat spørgsmålstegn ved.

»Vi ser en regering ankomme i ministerierne og på rekordtid er syv ud af ni nye pressechefer fra en baggrund i Socialdemokratiet«.

»Det ser unægteligt for pudsigt og for bemærkelsesværdigt ud. Synes ministeren ikke også, at det er opsigtsvækkende?«, spurgte Venstres Sophie Løhde.

'Kammerateri' lever i bedste velgående

Både Ole Birk Olesen og Dansk Folkepartis René Christensen peger på, at det vil være ulovligt, hvis man skeler til partipolitisk tilhørsforhold i ansættelser af embedsfolk.

»Det gamle udtryk 'kammerateri' lever i bedste velgående. Men det er ikke bare 'kammerateri', det er også ulovligt«, siger René Christensen.

Flere ordførere spurgte til, om Finansministeriet havde gjort noget efter Sigga Nolsøes kommentar, der i sin substans beskylder ministeriet for ulovligheder.

»Det er fuldstændigt klart, at medarbejdere skal vurderes på faglighed og saglighed«.

»Jeg er helt og aldeles uenig i hendes (Sigga Nolsøes red.) vurdering. Der er ytringsfrihed i Danmark. Og det gælder også den tidligere medarbejder. Jeg har så lov til at sige, at det ikke er min opfattelse«, siger Nicolai Wammen.

Ole Birk Olesen foreslår, at der bliver nedsat en undersøgelse af de seneste ansættelser.

ritzau