Regeringen lægger op til at åbne kulturlivet før tid

Statsminister Mette Frederiksen (S) lægger nu op til at udvide fase 2 af genåbningen af Danmark, så kulturlivet kan åbne tidligere en planlagt.

Det fremgår af en mail, som Politiken er i besiddelse af, og som statsministeren har sendt til de øvrige partiledere.

Mailen kommer efter, at flere partier har kritiseret, kulturlivet stod til at komme bagerst i køen i den plan for genåbningen af Danmark, som samtlige partier står bag.

I mailen skriver Mette Frederiksen, at en ny rapport fra Statens Serum Institut viser, at smitten fortsat er under kontrol.

»Det er i sig selv glædeligt. Det kan for eksempel betyde, at en stor del af dansk kulturliv kan åbne tidligere end først planlagt«, lyder det i mailen.

Frederiksen foreslår, at partilederne mødes onsdag 21. maj for at drøfte en mulig udvidelse af fase 2.

