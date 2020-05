Partiledere vil åbne for museer, 2. g'er, zoo, store børnefødselsdage, bryllupper og grænsen til Tyskland

Automatisk oplæsning

Det går for langsomt med at åbne Danmark op, og allerede i denne uge skal vi i gang med at udpege nye områder, der skal kunne komme med i den såkaldte fase 2 i genåbningen af Danmark.

Sådan lød beskeden fra flere af partiledere i aftenens partilederdebat DR og TV 2, hvad der fik vært Cecilie Beck til at spørge, om der »pludselig er gået åbningsrus i det«.

»Nej, det synes jeg bestemt ikke«, sagde leder af De Radikale, Morten Østergaard, der giver »danskernes sunde fornuft« æren for, at de nyeste tal fra Statens Serum Institut viser, at smitten stadig falder i samfundet.

»Vi skal måske ikke åbne op for de store events, men det er fornuftigt, at man kan invitere hele klassen til konfirmation (...) det skal blive ved med at give mening for folk – og det er vores vigtigste våben, at folk overholder retningslinjerne – og hvis de ikke længere kan se meningen, så glider vores bedste våben os af hænde«, sagde han.

Jakob Ellemann-Jensen (V) pegede på grænserne som det vigtigste at få kigget på – »jeg håber virkelig, at vi allerede nu er i dialog med nabolandene«.

Pernille Vermund, Nye Borgerlige, pegede osse på at få åbnet op for turister fra Norge og Tyskland.

»Norge har et lavere smittetryk, end vi har, og Tyskland har også lavt smittetryk, og det kan koste hele bysamfund livet, hvis de ikke får turister«, sagde hun.

Mette Frederiksen afviste dog klart »en fuld åbning af grænserne«, sådan som »jeg hører nogen sige«, men åbnede samtidig op for en mere målrettet løsning, hvor turister kan komme ind, hvis de har et lejebevis på f.eks. et sommerhus.

»Hvis vi taler om en model, hvor det handler om mennesker, der kommer til Danmark som turister, hvor det kan hjælpe lokalsamfundene, så er det noget andet, sagde Frederiksen.

Pia Olsen Dyhr, SF, havde efterskoler, 2.g’erne, museerne og de zoologiske haver på ønskelisten over noget, der kan åbne hurtigere op, mens Mette Frederiksen kaldte det »oplagt at kigge på kulturområdet«.

Mette Frederiksen har indkaldt partilederne til forhandling onsdag i næste uge, hvor det skal besluttes, om yderligere dele af det danske samfund skal åbnes op i fase 2 af genåbningen.

Men oppositionsleder Jakob Ellemann-Jensen (V) ønsker den forhandling allerede i denne uge.

»Jeg er færdig med partilederdebatten klokken 21.30. Der er jeg klar til at forhandle, men vi kan også godt vente til fredag, hvis statsministeren hellere vil det. Min holdning er, at der ikke er nogen dele af Danmark, der skal holde lukket ét minut længere end nødvendigt«.

Skipper klar med håndsprit

DF’s Kristian Thulesen Dahl ville også give danskerne mere frihed: »Danskerne har, undtagen i visse dele af indvandrermiljøet, i den grad formået at holde afstand, og så skal danskerne selvfølgelig have en større del af hverdagen tilbage. Ingen forstår, at man godt må gå i supermarkedet, men ikke på et museum. Vi skal have noget mere logik og sund fornuft indover«, sagde han.

Det meste forsigtige under debatten var Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper.

»Det bliver ved med at være sådan, at når alle de andre går ind i slikbutikken og vælger slik, så står jeg udenfor klar med håndspritten. Vi bliver ved med at holde øje med teststrategi og smittetryk, for det er det, der gør det ansvarligt at gå ind i slikbutikken og tage varer ned«, sagde hun om de andres partilederes mange bud på, hvad der skal åbne.

Op til partilederrunden har det ikke skortet på bud på, hvad der er vigtigst at sætte til debat. Fagforeningen 3F efterlyser konkrete forslag til »en økonomisk håndsrækning til de titusinder af ledige«.

Fra grænselandet lyder ønsket fra blandt andre borgmesteren i Varde Kommune, at det vigtigste lige nu er at få åbnet grænsen til Tyskland op eller i det mindste lukke tyske gæster ind, der har et lejebevis til et dansk feriehus eller campingplads.