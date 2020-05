Flertal udenom regeringen vil åbne grænser og hæve forsamlingsforbud

Forud for forhandlinger er et flertal blevet enige om en fremskyndet genåbning af Danmark.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Et flertal af partier udenom regeringen forsøger nu at tage styringen over genåbningsforhandlingerne, der begynder onsdag kl. 12.30. Partierne har lavet en skriftlig aftale, der indeholder deres bud på, hvad resultatet af forhandlingerne bør være.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har på forhånd varslet, at hun vil prioritere kulturen, men oppositionen, Radikale Venstre og Alternativet er klar til at gå noget længere end det.

Konkret er partierne blevet enige om at fremskynde genåbningen ud fra tre principper, lyder det i en skriftlig aftale.

Alt, der tidligere har været lukket, kan åbne under de sundhedsmæssige retningslinjer, som myndighederne fastsætter herfor. Natklubber, diskoteker, spillesteder og store arrangementer (+500 deltagere), hvor der er risiko for superspredning - vil fortsat ikke være tilladt. Hvis der yderligere er områder, hvor der efter en sundhedsfaglige vurdering ikke forsvarligt kan laves retningslinjer, der beskytter mod smittespredning, vil disse ligeledes være lukket.

Forsamlingsrestriktionerne lempes trinvist fra 10 til 50 personer den 25. maj, 50 til 200 personer den 25. juni og 200 til 500 den 1. august. De gradvise lempelser er forudsat af, at der stadig holdes én meters afstand.

Den midlertidig grænsekontrol med indrejseforbud samt de skærpede rejsevejledninger lempes inden udgangen af maj.

De syv partier har tilsammen 95 mandater. I aftalen noterer de sig også, at hvis stigningen i antal smittede og indlagte ikke er større end ventet, og hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt, kan regeringen fremrykke lempelserne på forsamlingers tilladte størrelse. Tilsvarende kan regeringen genindføre restriktioner, hvis antallet af indlæggelser stiger mere end ventet, lyder det i aftalen.

»Det giver ingen mening, at vores grænser fortsat er lukkede. Sommerhusudlejere mister deres kundegrundlag. Danskere kan ikke se deres udenlandske kærester eller ægtefæller. Hele byer i grænselandet kæmper med at få tingene til at hænge sammen, fordi de mangler indtægterne fra turisterne«, siger Morten Østergaard, politisk leder i Radikale Venstre.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har forpligtet sig til, at regeringen vil melde ud om grænsespørgsmålet senest 1. juni.