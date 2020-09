Dokumentation: Det skriver Mette Frederiksen om omskæringsdebatten

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Statsministeren har via Facebook taget afstand fra diskussionen om omskæring af smådrenge. Der er et forslag om at indføre en mindstealder, så dem, der skal omskæres, selv kan tage stilling, når de er gamle nok.

Det bliver uden Socialdemokraternes stemme. Og diskussionen om trosfriheden kontra retten til at bestemme over egen krop får hende til at sammenligne debatten med de forbrydelser mod menneskeheden, tyskerne begik under Anden Verdenskrig med gaskamre og Krystalnat.

Her er teksten i Mette Frederiksens opslag på det sociale medie: