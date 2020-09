Jelved: Morten Østergaard har for lidt indflydelse på Mette Frederiksen

Socialdemokraten Svend Aukens muntre perfiditet om det radikale vægelsind melder sig i vores erindring, efterhånden som vi nærmer os Marianne Jelveds bopæl på Buddingevej i Kongens Lyngby.

Den forhenværende socialdemokratiske leder, som de radikale nægtede at pege på som statsminister, sagde i et frustreret øjeblik, at det »at holde Det Radikale Venstre fast på et politisk standpunkt er ikke sværere end at sømme budding til en væg«. På adressen åbner Jelved døren med et venligt, ordløst nik. Vi skal tale om hendes partis relation til Socialdemokratiet. Her før lørdagens coronaramte, næsten mennesketomme landsmøde.

Vi vil forsøge at finde ud af, om denne kompromisets tusindkunstner anno dazumal har en staldfidus eller to at levere videre til Morten Østergaard, hvis indflydelse på statsministerens gøren og laden ikke just virker til at kunne måle sig med de dage, hvor truslen om et sving fra Marianne Jelveds håndtaske nok kunne få socialdemokratiske spidser til at dukke sig.