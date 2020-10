Venstre foreslår en ny national cykelplan: Ingen ved, hvor vi har vore cykelstier - eller hvordan de ser ud

Ingen ved, hvad der samlet set findes af cykelstier i Danmark. Men et er sikkert: Der er plads til forbedringer.

Det mener Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, der også er næstformand for Færdselssikkerhedskommissionen.

Han foreslår derfor, at Folketinget laver en ny national cykelstrategi og sætter penge af til at forbedre forholdene for cyklisterne, ganske som det skete i 2009, hvor der blev bevilget en milliard kroner til cykelfremme. Dengang blev det sådan, at regningen for nye cykelstier og forbedringer blev delt lige over mellem kommunerne og staten takket være aftalen.