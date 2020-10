Jakob Ellemann forlænger sin sygemelding

Artiklen er opdateret kl. 10.55

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, forlænger sin sygemelding til efter efterårsferien, skriver han på Facebook.

Den 16. september gennemgik han en operation for to diskusprolapser i nakken på privathospitalet Hamlet, og planen var, at han skulle være sygemeldt frem til 3. oktober.

Men han er endnu ikke »kampklar«, skriver han lørdag formiddag.

Derfor deltager han heller ikke i Folketingets åbning på tirsdag. Her bliver det i stedet politisk ordfører Sophie Løhde, der tager teten for partiet. Det oplyser Venstre. Det er ellers formelt næstformand Inger Støjberg, der er fungerende formand.

»Åbningsdebatten i Folketinget tager gerne over 12 timer, og selv om jeg er på benene igen, så er kroppen endnu ikke klar til det eller til en time på talerstolen«, skriver Ellemann.

Venstre arbejder på at gøre landsmøde digitalt

Lørdag skulle Venstres medlemmer have været samlet til landsmøde og fejret partiets 150-års jubilæum.

Her skulle Ellemann-Jensen have holdt landsmødetale. For nogle uger siden valgte partiet dog at aflyse mødet som følge af stigende smitte med coronavirus.

Det var en »nødvendig, men også en tung beslutning«, skriver formanden.

Nu arbejder Venstre på at udvikle et digitalt format til landsmødet.

»Jeg ser frem til at dele mine tanker med jer og til at vende tilbage til dansk politik for fuld kraft, og så ønsker jeg mine ærede og kære kolleger en rigtig god åbning af Folketinget på tirsdag«, skriver han.

Desuden ser han frem til atter at sætte sine fødder på Christiansborg igen efter efterårsferien i uge 42, lyder det.

»Det glæder jeg mig helt enormt til. Tålmodighed er ikke min allerstærkeste side. Jeg er ikke skabt til at tage den med ro, og jeg glæder mig til at se hele Venstres folketingsgruppe igen, og til at begynde at kunne tage rundt i landet igen«, står det i opslaget på Facebook.

Ritzau