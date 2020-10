Kommentator: »Det er et rigtigt uheldigt tidspunkt for Jakob Ellemann-Jensen«

Det er skidt timing for Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, at hans sygdomsperiode efter en operation trækker ud. For det holder ham væk under afgørende forhandlinger i Folketinget, hvor han politisk skulle tegne sit parti og ikke mindst sig selv.

Det vurderer politisk kommentator Noa Redington.

»Det er et rigtigt uheldigt tidspunkt for Jakob Ellemann-Jensen, hans sygdom trækker ud på. Der er Folketingets åbning og nogle meget intense forhandlinger om eksempelvis transportsektoren og tidlig tilbagetrækning, der foregår nu«.

»Der er nogle konflikter, der bliver tegnet hårdt op nu, hvor han ikke er der«, siger Noa Redington og fortsætter:

»Man skal være der som politisk leder, når det brænder på. Og det begynder at brænde på på Christiansborg. Også med diskussion af epidemilov og håndteringen af covid-19«.

»Her et det et problem for Venstre, at de ikke har deres leder. Men manden er jo syg, så man kan ikke gøre så meget ved det«.

Opereret for to diskusprolapser

Jakob Ellemann-Jensen blev midt i september opereret for to diskusprolapser og sagde til en start, at han ville være tilbage efter et par uger.

Men lørdag har han fortalt, at restitueringen trækker ud, og at han nu først forventer at være tilbage efter efterårsferien.

Siden Jakob Ellemann-Jensen sidste år blev formand efter et bittert opgør i partiet, der endte med, at Lars Løkke Rasmussen trak sig, har der været snak om, hvorvidt han har fyldt rollen ud.

»Hans tilgang til at blive formand var meget at tale forventningerne ned og sige, at Venstre ikke ville stå på toppen af dansk politik lige med det første«.

»Men der er gået over et år nu, så det er ved at være tid til fylde noget i mediebilledet. Og der, hvor man gør det, er, når der sker store ting på Christiansborg, der optager danskerne«.

»Det er nu, så det er et problem. Men det er så en type af problem, han ikke kan gøre så meget ved«, siger Noa Redington.

Profileret åbningsdebat overtages af Løhde

Med sin forlængede sygdom er Jakob Ellemann-Jensen også væk under både Folketingets åbning og den traditionsrige åbningsdebat, der er et af de tidspunkter på året, hvor partierne gør sig til - og markerer sig - over for vælgerne.

Det bliver politisk ordfører Sophie Løhde, der tager den. Og ikke næstformand Inger Støjberg. Sidstnævnte har flere gange været på kollisionskurs med Jakob Ellemann-Jensens linje.

»Det er traditionen, at den politisk ordfører tager over for formanden. Men der er nok ikke meget tvivl om, at mange i Venstre er lettede over, at det er sådan det er«, siger Noa Redington og afslutter:

»I toppolitik er det bare virkeligt svært at være væk i en periode. Det er en grund til, at partier har ledere, og man kan ikke rigtigt holde orlov.

ritzau