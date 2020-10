Vanopslagh om krænkelser i ungdomsparti: Jeg skænkede det ikke en tanke dengang

Selv om han i dag tænker, at det var naivt, faldt det aldrig Alex Vanopslagh ind, at han i sin tid som formand for Liberal Alliances Ungdom (LAU) i 2014-2016 burde have haft fokus på krænkelser og sexisme.

Det til trods for, at det efterfølgende har vist sig, at flere kvinder har følt sig krænket i LAU.

Torsdag sætter en dokumentar på TV 2 fokus på krænkelser i flere ungdomspartier. I dokumentaren, der allerede nu bliver omtalt på tv2.dk, fortæller det tidligere LAU-medlem Caroline Kristensen om en episode fra en politisk bootcamp i 2015, hvor hendes veninde fandt hende sammen med en mand på et toilet med trusserne trukket ned om lårene. Caroline Kristensen anmeldte i 2019 episoden som voldtægt. Den pågældende mand blev ifølge TV 2 dømt i byretten, men senere frikendt i landsretten.

Selv om episoden skete, mens Vanopslagh, der i dag er leder af moderpartiet, var formand, blev han aldrig orienteret om den, siger han.

»Jeg ville ønske, at jeg gjorde, så jeg kunne have grebet ind over for det. Jeg kan med fuldstændig ro i sind og hjerte sige, at jeg ikke havde kendskab til det dengang«.

Kan du genkende, at der har været eller er en usund kultur i Liberal Alliances Ungdom?

»Nej. Jeg kan 100 procent genkende, at der har været en kultur, hvor man ikke har talt om risikoen for overgreb, og hvordan man er sammen. Jeg var formand i to år i Liberal Alliances Ungdom, og jeg tror ikke, at jeg en eneste gang i de to år har skænket det en tanke, at der kunne forekomme overgreb. Alene det, at der er alkohol og unge mennesker sammen, burde jo få en alarmklokke til at ringe. Det er en stor naivitet, jeg nok havde dengang«, siger han.

Hvad tænker du nu i bagklogskabens lys om, at du ikke skænkede det en tanke, dengang du var formand?

»Det er der noget naivt over som det ene, men nok også at vi som samfund ikke var særlig opmærksomme på, at den type adfærd kan forekomme. I mit eget hoved har jeg tænkt, at jeg ville da gribe hårdt og konsekvent ind over for den slags, og selvfølgelig ville folk komme til mig, hvis de oplevede noget, der er så grænseoverskridende, og det har jo ikke været tilfældet. Så jeg har stadig den dag i dag ikke noget klart svar på, hvorfor vi ikke var mere opmærksomme på den slags ting dengang, andet end at det var naivt, at vi ikke var det«.

Skulle du have gjort mere for at opsøge viden om eventuelle krænkelser og overgreb?

»Ja, i bagklogskabens lys. Der har været et overgreb i den tid, jeg var formand for Liberal Alliances Ungdom, og det er der ikke nogen, der er gået til mig med, og jeg har ikke opdaget det. Skulle jeg have gjort mere for at opdage det? Der er jo ikke andet svar på det end ja«.

Føler du dig ansvarlig for, at sådan noget kunne finde sted?

»Jeg føler mig ikke ansvarlig for, at en person overskrider en kvindes grænser. Det er først og fremmest hans ansvar. Men når jeg ser tilbage på det, så havde jeg selvfølgelig som leder af organisationen et medansvar for at sikre en kultur, hvor man satte ord på det, hvis man oplevede grænseoverskridende adfærd. Og det skænkede jeg ikke en tanke. Det gjorde jeg ikke, og det skulle jeg have gjort, og det er da tydeligt at se i dag«.

Der var en alkoholkultur

Det er ikke første gang, at en historie om en krænkelse i LAU når medierne. I 2019 anklagede syv kvindelige medlemmer af Liberal Alliances Ungdom i anonyme vidnesbyrd mandlige medlemmer for voldtægt, seksuelle krænkelser og opfordringer til at sende nøgenbillede.

Fakta Dokumentar I februar 2019 fortalte syv anonyme kvinder om krænkelser og overgreb i Liberal Alliances Ungdom. Siden har TV 2 arbejdet på en dokumentarserie, der involverer flere ungdomspartier. Den bliver sendt torsdag kl. 20. Serien bygger ifølge TV 2 på interviews med 54 vidner, som har kendskab til eller har været udsat for sexisme, krænkelser eller overgreb i ungdomspolitik. Ni kvinder har valgt at fortælle deres beretninger. De kommer fra Liberal Alliance Ungdom (LAU), Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU), Venstres Ungdom (VU) og Alternativet. De hændelser, som kvinderne beretter om, er sket i perioden fra 2011 til 2017. På det tidspunkt var de mellem 14 og 19 år. Vis mere

Alligevel mener Alex Vanopslagh ikke, at der generelt var en usund kultur i ungdomspartiet, da han var formand.

»Nej, det billede kan jeg ikke nikke genkendende til. Da de sager kom frem i 2019 sendte det chokbølger igennem Liberal Alliance og Liberal Alliances Ungdom«, siger han.

Så indtil i 2019, hvor syv kvindelige medlemmer anonymt stod frem, der havde du ingen ide om, at der overhovedet var noget at komme efter, når det gælder sexisme og krænkelser i Liberal Alliances Ungdom?

»Nej«.

Han kan dog godt genkende, at der var en alkoholkultur i ungdomspartiet.

»Vi voksede en del i de år, hvor jeg blandt andet også sad i ledelsen. Der begyndte vi at have ædru-vagter og politik for, at hvis man var under 15 eller 16 år, så skulle man have tilladelse fra sine forældre. Vi gik fra, når vi havde nationale weekender, at være 20-30 mennesker til 100 eller 150 mennesker«.

Flere sager i andre partier

I TV 2-dokumentaren, som bliver foromtalt på tv2.dk, fortæller to andre kvinder også om deres oplevelser i andre ungdomspartier. En af de andre sager handler om Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU).

Til TV 2 fortæller Helene Mørck om en hændelse fra 2012, da hun var 15 år. Hun husker, at en mand, der dengang var i slutningen af 20’erne, inviterede hende hjem til sig, hvorefter han »tvang sig selv oven på mig«, selv om hun »råbte nej«. Ifølge TV2 siger manden, at der var tale om frivillig sex.

Sagen blev ikke meldt til politiet, men ledelsen i DSU blev orienteret, og det endte med, at manden fik forbud mod at opsøgt Hele Mørck.

Det var Camille Schwalbe, der var formand for DSU i 2012. Hun ønsker først at udtale sig, når hun har set dokumentaren, men oplyser, at ledelsen først blev orienteret, da hun var fratrådt som formand. Derfor er Camilla Schwalbe først blevet bekendt med sagen tirsdag aften. Arvtageren på formandsposten var Alexander Grandt Petersen.

»Jeg tager det, der er blevet fremlagt indtil videre alvorligt, og jeg vil gerne udtale mig, når jeg selv har set dokumentaren«, siger han.

Den tredje sag handler om Venstres Ungdom (VU).

Ifølge TV 2 fortæller en kvinde ved navn Tine om en hændelse i 2012, da hun var 16 år. Kvinden, der ikke ønsker sit efternavn frem af frygt for chikane og repressalier, fortæller, at hun kyssede med en mand, som dog ikke rigtig havde lyst til at lave mere med. Alligevel er det næste, hun husker, at hun blev væltet ned på en seng, at han tager tøjet af hende og gennemfører et »fuldbyrdet samleje« med hende, selv om hun »forsøgte at sige fra«.

Kvinden fortæller, at hun to dage senere blev undersøgt på hospitalet, men valgte ikke at anmelde sagen, fordi hun forventede, at folk ville mene, at det var hendes egen skyld, når hun først havde kysset med manden. Efter behandling hos Center for Voldtægtsofre vælger hun dog at anmelde sagen i 2015. Ifølge TV2 viser politiets akter om sagen, at manden erkendte at have haft sex med kvinde, men nægtede at have brugt tvang. Akterne viser også, oplyser TV 2, at politiet sendte en e-mail til Chris Preuss, der var formand for VU, da politianmeldelsen kom, og som bistod politiet med oplysninger. Han ønsker ikke at kommentere sagen, indtil han har set dokumentaren.