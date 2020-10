Sofie Carsten Nielsen vil søge resultater: Hver leder har sin stil. Jeg har en anden

I de seneste år har Morten Østergaard som politisk leder i Radikale Venstre excelleret i disciplinen trusler.

For omkring et år siden var det et krav fra Radikale Venstre, at der skulle ligge en plan for at få børnene ud af Udrejsecenter Sjælsmark, før partiet ville lægge stemmer til regeringens første finanslov.

Siden blev det et ultimativt krav, at der skulle være en klimahandlingsplan inden grundlovsdag 2020. Ellers ville Morten Østergaard trække støtten til regeringen.