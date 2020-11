Problembarnet Prehn rettede ind. Nu er han blevet belønnet af Mette Frederiksen

Selv den dygtigste spåkone havde næppe fået øje på Rasmus Prehn (S), hvis hun havde kigget i krystalkuglen for bare 4-5 år siden for at finde dagen i dag.

I mange år var det i hvert fald ikke givet, at det en dag ville ende med en ministerpost til den nu 47-årige nordjyde, som torsdag blev udnævnt til landets nye minister for fødevarer, landbrug og fiskeri efter Mogens Jensens (S) afgang i utide dagen før.

Indtil for 2-3 år siden var Rasmus Prehn både internt i partiet og udadtil en af Socialdemokratiets skarpeste kritikere, og derfor kom det ifølge Politikens politiske kommentator, Kristian Madsen, som en overraskelse for mange, at Prehn overhovedet blev minister, da statsminister Mette Frederiksen (S) sidste sommer dannede sin rene S-regering.