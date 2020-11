Mette Frederiksen: Det er ikke for at skubbe ansvaret fra mig, men det var Mogens Jensens ansvar

Statsminister Mette Frederiksen (S) erkender nok engang, at der er blevet begået »indlysende« fejl i minksagen, der stort set har fyldt alt i dansk politik i november.

Det siger hun onsdag i en hasteforespørgselsdebat om minksagen. Det er partierne i blå blok, der har ønsket en hasteforespørgsel med Mette Frederiksen og mere præcist om statsministerens rolle i minksagen, som de facto har lukket minkerhvervet i Danmark, og som i sidste uge kostede Mogens Jensen (S) posten som fødevareminister.

»Jeg skulle have grebet ind. Det ændrer ikke på, at det er den ansvarlige minister, der skal føre tingene ud i livet. Det handler ikke om at skubbe ansvaret fra sig. Det er sådan, ministersystemet fungerer i Danmark«, siger Mette Frederiksen.

Mink beordret aflivet uden lovgrundlaget på plads

Minksagen handler kort fortalt om, at regeringen 4. november med Mette Frederiksen i front meldte ud, at alle Danmarks mink - 15-17 millioner - skulle aflives, fordi coronavirus var muteret blandt mink og havde spredt sig til mennesker. Mutationen kan bringe coronavaccine i fare, lød det fra Mette Frederiksen på et pressemøde.

Få dage senere kom det frem, at der ikke var hjemmel i lovgivningen til at aflive mink i Danmark, hvis ikke de er syge eller i et sygdomsområde. Mink uden for de såkaldte sikkerhedszoner kunne regeringen med andre ord altså ikke kræve aflivet.Sagen har ført til, at Mogens Jensen gik af som fødevareminister for en uge siden. Det skete blandt efter pres fra regeringens støttepartier.

»Da vi traf beslutningen, var vi ikke klar over, at der ikke var lovhjemmel. Men hvad skulle motivet være for det? Havde vi vidst, at der ikke var hjemmel, så havde vi handlet anderledes«, siger Mette Frederiksen.

Regeringen har flere gange beklaget det, den betegner som »en fejl«, altså det manglende lovgrundlag, mens blå blok og i særdeleshed Venstre kalder sagen for den »største demokratiske skandale i nyere danmarkshistorie«.

Blå blok ønsker en undersøgelseskommission, der skal komme til bunds i sagen, og hvor ministre og embedsværket kan indkaldes som vidner.Regeringens tre støttepartier De Radikale, SF og Enhedslisten går som udgangspunkt ikke ind for en kommissionsundersøgelse. Dermed er der ikke et flertal, som er nødvendigt.

Et bredt flertal i Folketinget er dog enig om, at regeringens håndtering af minksagen skal kulegraves. Men de er uenige om hvordan.

