Han har grublet og grublet, for der var simpelthen noget, der ikke stemte

Han har simpelthen ikke kunnet få det til at stemme. Når advokaten Tage Siboni har fulgt med i den spektakulære minkskandale, har han særligt interesseret sig for den bagvedliggende tørre jura. Den jura, der senere skulle vise sig ikke at være på plads, da regeringen bebudede alle landets mange millioner mink aflivet, og den historiske skandale for alvor tog fart.

Det er ikke så underligt, at det særligt er paragrafferne og de juridiske overvejelser om hjemmelsspørgsmålet, der har optaget Tage Siboni. Han har været med til at skrive og udforme selve den lov, hele skandalen baserer sig på. Det var i denne lov, der skulle vise sig ikke at findes en hjemmel, da regeringen i november beordrede alle landets minkavlere til at slå deres dyr ihjel i et forsøg på at dæmme op for spredningen af coronasmitte.

For længst har Tage Siboni trukket sig som topembedsmand i centraladministrationen, og i dag har han sit eget advokatfirma. Men han har grublet og grublet.