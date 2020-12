Messerschmidt kræver beklagelse fra Mette F. i videosag

»Et klokkeklart misbrug af embedsværket«.

Det var dommen fra professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing, da Weekendavisen i sidste uge spurgte ham om en meget omtalt video, som statsminister Mette Frederiksen (S) 6. december lagde ud på Facebook.

Videoen, som var en blanding af adventshygge og et forvarsel om kommende coronarestriktioner, blev nemlig lagt ud på Mette Frederiksens private Facebook-side, som hun ikke fører som statsminister.

Og det må man ikke gøre på private sider, når videoen som i dette tilfælde er produceret af regeringens neutrale embedsfolk, var konklusionen fra Sten Bønsing.

Han blev bakket op af Tim Knudsen, professor emeritus i statskundskab.

Af samme årsag skal Mette Frederiksen onsdag svare på spørgsmål fra Morten Messerschmidt (DF) i Folketingssalen under spørgetiden til ministrene.

DF-næstformanden regner med, at der bliver tale om en ren tilståelsessag, og at statsministeren lægger sig fladt ned.

»Jeg forventer selvfølgelig, at Mette Frederiksen beklager, at hun ikke har overholdt reglerne, og på den måde har brudt de beføjelser, hun har«, siger han til Ritzau.

»Det burde være noget af det, der står på ministergrønspættebogens side et, at man ikke må bruge de ministerielle embedsmænd til arbejde, som ikke har med ministeriet at gøre.

Føler Mette Frederiksen sig hævet over reglerne?

Morten Messerschmidt, der selv er uddannet jurist, vurderer, at Mette Frederiksen kunne have løst problemet ved at lægge videoen op på Statsministeriets hjemmeside og derfra have delt den på sin egen side.

Dermed ville videoen, som altså er lavet af regeringens neutrale embedsværk, være blevet udarbejdet til officiel brug for regeringen.

»Men pointen her er jo spørgsmålet om, hvorvidt Mette Frederiksen føler sig hævet over reglerne«.

»Det har vi i andre sammenhænge i hvert fald haft grund til at tro, siger Morten Messerschmidt, blandt andet med henvisning til minksagen, hvor regeringen krævede alle mink i Danmark aflivet uden at have lovhjemmel til det«.

Videoen på Mette Frederiksens private Facebook-side har fået omkring 16.000 personer til at trykke på en af de såkaldte like-knapper.

Videoen har desuden fået omkring 6700 kommentarer, og cirka 2900 personer har delt videoen på Facebook.

Er det ikke godt, at statsministeren på den måde kan nå ud til mange danskere?

»Det er ikke det, det handler om. Det er fint, at statsministeren kommunikerer til danskerne og gør det på en moderne måde«, siger Morten Messerschmidt.

»Det handler om, at selv om man er statsminister, og selv om man er populær, og selv om der er corona, så skal man overholde reglerne. Det har Mette Frederiksen nu gentagne gange vist sig at have svært ved«.

»Og så er vi fra Folketingets side nødt til at skærpe kontrollen med statsministeren«, siger han.

ritzau