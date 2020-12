Åbent opgør i Venstre vil afgøre det borgerlige Danmarks fremtid

I går gik Jakob Ellemann-Jensen for første gang i offensiven, hvad angår konsekvenserne af Inger Støjbergs ulovlige instruks: Enten skal hun renses af Folketinget, eller også må der føres en rigsretssag mod hende, lød budskabet i Jyllands-Posten.

Det er helt uden fortilfælde: Formanden for landets største oppositionsparti mener, at det kan blive nødvendigt at sende næstformanden i rigsretten for at værne om opfattelsen af Venstre som et parti, der støtter lov og orden.

Dermed forsøger Ellemann at hamre partilinjen fast forud for en advokatredegørelse, som Folketinget har bestilt til at afgøre, om der er grundlag for en rigsretssag mod Støjberg, som blandt andre Liberal Alliance og Radikale Venstre allerede har krævet. Men Ellemann åbner også reelt et opgør om Støjbergs fremtid i partiet og dermed også om den politiske linje. Trykket på Støjberg stiger.