Teleindustrien raser over ny sikkerhedslov

Danmarks telenetværk, som styrer vores internet, mobil- og telekommunikation, skal i stigende grad underlægges militære logikker og kontrol. Det fremgår af et nyt lovforslag under Forsvarsministeriet, hvis formål er at beskytte telenetværkene, men som møder kraftig kritik fra netværkenes private ejere. I et fælles høringssvar advarer de danske teleselskaber om, at regeringen er ved at »indføre et af de mest restriktive og uforudsigelige forbudsregimer i EU«.

Lovforslaget udspringer ifølge flere eksperter af frygten for den kinesiske telegigant Huawei. USA har under præsident Trump anklaget Huawei for at stå i ledtog med Kinas militær og efterretningstjeneste. Huawei afviser anklagerne som grundløse, men flere vestlige lande har reageret ved at udelukke Huawei fra at opbygge de nationale 5G-mobilnetværk.