Huaweis danske kommunikationschef siger op med kort besked på Twitter

»I dag siger jeg op som kommunikationschef hos Huawei. Fremtidige henvendelser kan ske til zwickytommy@gmail.com«.

Sådan lyder det i dag på Twitter fra den altså nu forhenværende kommunikationschef i Huaweis danske afdeling, Tommy Zwicky.

Zwicky bekræfter opsigelsen over for branchemagasinet ITWatch.

Tommy Zwicky, som mange nok vil huske som tidligere vært på Ultra Nyt, blev ansat 1. juli.

Han ønsker ikke på nuværende tidspunkt at uddybe, hvorfor han forlader Huawei.

Men ifølge Berlingske kommer opsigelsen efter en afsløring i The Washington Post om, at den kinesiske telegigant har testet en teknologi for ansigtsgenkendelse, så man kan udpege uighurer, Kinas undertrykte etniske mindretal.

I den forbindelse havde DR’s tech-korrespondent Henrik Moltke spurgt Tommy Zwicky om, hvordan han kunne forklare det.

Og hertil havde Zwicky svaret: »Det kan jeg ikke. Og derfor har jeg opsagt min stilling. Mvh Tommy«. Tweetet er senere slettet.

I efteråret lancerede Zwicky og Huawei planer om at lave et særligt tech-univers rettet mod børn på YouTube, men projektet nåede aldrig at udkomme, før Zwicky altså stoppede.

Før sin ansættelse hos Huawei var Zwicky ansat som redaktør på JP/Politikens Hus’ Børneavisen.