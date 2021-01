Manden med følelserne uden på tøjet: »Politik består af mennesker med noget på hjerte, og der er bøvl med hver eneste af dem«

Der er politikere, som ikke kan skrive, men må have folk til det. Jens Rohde er ikke en af dem. Der er politikere, der holder sig fra debatter, hvor de ikke ved, om de kan bunde. Jens Rohde er ikke en af dem. Der er rigtig mange mandlige politikere, der ikke vil gå ind i Metoo-debatten, fordi de frygter, at lige meget hvad de siger, vil de gå ud af den som tabere. Jens Rohde er ikke en af dem.

»Jeg ved godt, at jeg bliver slagtet for det, jeg skriver nu. Men man skal gøre det, man finder rigtigt«, skrev Jens Rohde dagen efter, at studieværten Jes Dorph-Petersen var blevet fjernet fra skærmen, fordi man hos TV 2 mener, at det er overvejende sandsynligt, at han for 18 og 20 år siden i to tilfælde havde udøvet sexchikane mod to yngre kvinder.

»Jeg vil simpelthen have lov til som borger at insistere på, at der ikke bare er nogle, der kan komme og slynge en påstand ud i luften om, hvad der er foregået for 20 år siden, og at det så bliver lidt et tilfældigt valg, hvem det er, man vælger at tro på«, uddybede han over for avisen Danmark for fire dage siden i en artikel, hvor han beskriver sig selv som en mand med politisk tourette.

Han fik ret i sit Facebook-opslag. Hans forsvar for Jes Dorph-Petersens retssikkerhed blev ikke taget vel op alle steder.