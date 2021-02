Partier vil tildele statsborgerskab på en ny måde

Nye Borgerlige foreslår at lave om på måden, hvorved Folketinget hvert halve år tildeler nye statsborgerskaber. I stedet for at lave ét lovforslag med mange hundrede nye danskere på vil partiet gøre behandlingen mere individuel, så folketingsmedlemmerne nemmere kan stemme ja til nogle og nej til andre.

»Vi ser for eksempel gerne, at personer fra de her ’Menapt-lande’ (Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan og Tyrkiet, red.) kommer på et selvstændigt lovforslag, så man kunne stemme nej til dem. Dem, der virkelig fortjener et statsborgerskab, vil vi gerne have mulighed for at stemme for, men ikke dem, som vi mener, absolut ikke skal have det. Derfor er den nuværende massetildeling uhensigtsmæssig«, mener Nye Borgerliges indfødsretsordfører, Mette Thiesen, der repræsenterer sit parti i de netop igangsatte forhandlinger om nye indfødsretsregler.

Forhandlingerne handler om det cirkulære, som embedsmændene i Udlændinge- og Integrationsministeriet vurderer ansøgerne ud fra, og Nye Borgerlige har på linje med andre partier foreslået stramninger her. Blandt andet et stop for statsborgerskaber til personer fra overvejende muslimske lande samt skærpede kriminalitets- og selvforsørgelseskrav.