Nyt tvangsindgreb får det til at »krybe ned ad ryggen« på kriseforsker

Hvis ikke Danmark befandt sig midt i en sundhedskrise, ville regeringen have mere end svært ved at få opbakning til et nyt og kontroversielt tvangsindgreb, som Folketinget står til at vedtage. Det vurderer flere eksperter, Politiken har talt med, om § 28 i regeringens forslag til en ny epidemilov. Forslaget er planlagt til afstemning på tirsdag.

Tvangsindgrebet vil gøre det muligt for sundhedsministeren at frihedsberøve og tvangsteste borgere, hvis de har befundet sig et sted, hvor der er konstateret smitte. Men definitionen af ’sted’ er så uklar, at det potentielt kan ramme alt fra demonstrationer til skoler, udendørs sportsarrangementer, arbejdspladser, en lejlighedsopgang eller et besøg i supermarkedet.