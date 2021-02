Mette Frederiksen varmer op til genåbning med stort facebookopslag

De fleste danskere tripper efterhånden for at finde ud af, i hvor stort omfang samfundet vil åbne, når de nuværende restriktioner udløber til 1. marts. Den endelig plan for det offentliggøres efter planen onsdag.

Som optakt har statsminister Mette Frederiksen (S) mandag skrevet et længere Facebook-opslag, hvori man måske kan få et hint om, hvad der venter på den anden side af 1. marts. Og selvom opslaget indledes med forsigtig optimisme over den faldende smitte og ros af »danskernes enorme ansvarlighed«, er der noget, der tyder på, at alle samfundets døre ikke slås op lige foreløbigt.

»Jeg sagde i min nytårstale, at januar og februar ville teste vores udholdenhed. Jeg tror, at marts – og måske april – kommer til at teste vores tålmodighed«, skriver Mette Frederiksen på Facebook, uden at gå i detaljer med, hvad der åbner, og hvad der ikke gør. Du kan læse hele facebookopslaget i bunden af artiklen.

Beregninger fra eksperter og myndigheder skal drøftes med Folketingets partier tirsdag, og først derefter vil der tages endelige beslutninger om, hvordan genåbningen skal forløbe, oplyser Mette Frederiksen.

Der er grund til forsigtigt optimisme, understreger hun med henvisning til, at mere end 300.000 danskere nu er vaccinerede første gang, og at de daglige smittetal aktuelt ligger på cirka en tiendedel af, hvad den gjorde i midten af december.

»Nu diskuterer vi ikke længere overbelastningen af sygehusene, overdødelighed og smitte på plejehjem. Vi kan i stedet forholde os til at udfase nogle af restriktionerne«, skriver Mette Frederiksen og fortsætter:

»Tænk – vi er på vej mod et forår, mod vacciner og mod en gradvis udfasning af restriktionerne. Det er da positivt! Og værd at glæde sig over. Særligt fordi, at det på ingen måder var givet«.

Men når restriktionerne lempes, øges aktiviteten i samfundet, og det vil også betyde større smitte, skriver Mette Frederiksen.

»Betyder det så, at vi slet ikke skal løbe en risiko? Nej. Når vi udfaser restriktioner, så løber vi en kalkuleret risiko. Det er præcis, hvad eksperterne har regnet på. Hvis dét og dét åbnes, hvor meget stiger smitten og indlæggelser så«, skriver Mette Frederiksen.

Vi kan dog ikke bare »give los«, skriver Mette Frederiksen. Den britiske mutation, B.1.1.7, er nu den dominerende variant i Danmark, og holdes den ikke under nøje kontrol, kan den potentielt forårsage en mulig tredje bølge af smitte. Så selv om danskerne er tålmodige, skal udfasningen ske »gradvist og ansvarligt«, skriver Mette Frederiksen.

»Vi må ikke åbne så meget så hurtigt, at vi risikerer at skulle lukke helt ned igen. Det vil nemlig kunne ende med en nedlukning, der samlet set er endnu længere end det, vi må udholde, hvis vi går gradvist frem«.

Altid i sidste øjeblik

Der findes dog allerede centrale elementer i en samlet plan for genåbning, oplyser Mette Frederiksen.

»Allerede i januar bad regeringen en række uafhængige eksperter inden for både sundhed, økonomi og samfundsforhold om at vurdere en række restriktioner som grundlag for den rækkefølge de bør udfases i«.

Eksperter pegede som bekendt på, at skoleelever i 0.-4. klasse kunne komme tilbage i skole som noget af det første, mens nattelivet i følge eksperterne er det sidste, der bør åbnes. Derudover findes der i dag restriktioner for kategorierne uddannelser, erhverv og arbejdspladser, kultur og idræt samt forsamlingsforbuddet, og inden for hver kategori findes en anbefalet rækkefølge for genåbning, anbefalet af eksperter, skriver Mette Frederiksen og eksemplificerer:

»F.eks. at afgangsklasser i grundskolen og på ungdomsuddannelser kommer tilbage før studerende på de videregående uddannelser. At butikker åbner igen, før hjemmearbejde erstattes af fysisk fremmøde på arbejdspladsen«, skriver Mette Frederiksen.

Afgangselever, detailhandel samt udendørs idræt og udendørs kulturinstitutioner, står først i hver deres kategori, og netop disse elementer har eksperterne regnet på, skriver Mette Frederiksen. Hun nævner, hvordan der i den offentlige debat ofte har været kritik af, hvad der regnes på, og hvor hurtigt, der regnes på de forskellige ting. Men beregningerne er nødt til at ligge så tæt på de aktuelle smittetal, som muligt, hvorfor de ofte kommer i sidste øjeblik, forklarer hun.

Det er også grunden til, at der kun regnes på udvalgte ting frem mod denne genåbning.

»Nu – hvor smitten er lavere – er det stadig eksperternes entydige vurdering, at der ikke er plads til en fuld genåbning. Og derfor giver det ikke på nuværende tidspunkt mening at regne på de restriktioner, der realistisk set ikke kan lempes 1. marts«, skriver Mette Frederiksen.

Regional genåbning og øget testkapacitet

Med henvisning til, hvad Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen kalder en ’fleksibel’ genåbning, åbner Mette Frederiksen muligheden for en regionale genåbninger.

Desuden bliver en yderligere forøget teststrategi en central del af en kommende genåbning, skriver Mette Frederiksen. Men henvisning til debatten om, hvor meget det vil koste samfundet at øge teststrategien skriver hun :