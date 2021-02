Dansk Folkeparti: Send kontroversiel epidemilov til folkeafstemning

Den ny epidemilov rummer så alvorlige muligheder for tvangsindgreb over for borgerne, at borgerne bør have lov til at stemme om dem. Det mener Dansk Folkeparti, som nu foreslår en folkeafstemning om regeringens udkast til en ny epidemilov.

Forslaget kommer kort inden, Folketinget formelt skal stemme om regeringens epidemilov. Forhandlingerne har til sidste sekund været præget af usikkerhed. Tirsdag morgen lykkedes det regeringen i sidste øjeblik at få flertal for, at epidemiloven ikke skal revideres til efteråret, som et flertal mandag ellers havde krævet.

Radikale og Enhedslisten trak støtten til en revision. I stedet skal loven nu ’kun’ evalueres i en rapport, som kan danne afsæt for en politisk debat. Det var dråben, siger Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt.