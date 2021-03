Heunicke er »overrasket«, mens konservativ glæder sig over, at »demokratiet er genindført«

Folketingets ny epidemiudvalg blev mandag indkaldt med kort varsel for at diskutere smitteudbrud i Vollsmose. Regeringen ønskede at bruge kontroversielt magtindgreb med tvangstestning, men kunne ikke skaffe flertal. Odenses borgmester ønsker ikke at tvangsteste.