Regeringen kan mørklægge kritik i nyt coronaorgan

Regeringen er blevet beskyldt for gå enegang i håndteringen af coronakrisen og holde den sundhedsfaglige rådgivning tæt ind til kroppen. Kritik, som den ny Epidemikommission skulle råde bod på.

Men det stik modsatte kan blive virkeligheden, vurderer eksperter. Epidemikommissionen risikerer nemlig at blive et ’mørkekammer’, hvor uenighed mellem myndighederne fremover kan hemmeligholdes. Det skyldes, at »udveksling af interne dokumenter« mellem kommissionens medlemmer »som udgangspunkt« er undtaget fra aktindsigt. Det oplyser Sundhedsministeriet i en mail til Politiken.

I kommissionen sidder repræsentanter for regeringens største interne kritikere, herunder direktørerne fra Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis styrelserne fremover bliver bedt om at ytre uenighed i regi af kommissionen, vil medierne som udgangspunkt ikke kunne finde ud af det, vurderer Sten Bønsing, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet: