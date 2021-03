Vollsmose-forslag var på kant med epidemilov

Regeringen har ikke efterlevet den epidemilov, den selv var med til at vedtage i begyndelsen af marts. For selv om det er et krav i loven, kunne sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ikke fremlægge nogen vurdering af, om de tvangsindgreb i Odense-bydelen Vollsmose, som regeringen foreslog forrige mandag, var nødvendige.

Ifølge epidemiloven må staten ikke bruge tvang, hvis frivillighed er nok. Det gælder også tvangstestning, hvor der ifølge loven »altid« først bør »foretages en vurdering af, om en generel anbefaling baseret på frivillighed« er tilstrækkeligt. Men til det afgørende møde i Folketingets Epidemiudvalg kunne sundhedsministeren ikke redegøre for, hvorfor den igangværende frivillige testindsats i Vollsmose var utilstrækkelig. Det er på kant med loven, siger juridiske eksperter, som Politiken har talt med.

Mindst tre politikere spurgte, om der var foretaget den nødvendige vurdering. Politikerne må ikke referere fra mødet, men ifølge coronaordfører Peder Hvelplund (EL) havde ministeren ingen svar.

»Det var min vægtigste begrundelse for at stemme imod indgrebet. Regeringen kunne ikke svare på helt enkle, konkrete spørgsmål om, hvilke initiativer der havde været iværksat, og problemets omfang. Så var det tydeligt, at regeringen ikke havde sit grundlag på plads«, siger Hvelplund til Politiken, hvis udlægning af mødet bakkes op af Venstre og Radikale.

Tirsdag skrev Berlingske, at Magnus Heunicke ved samme møde tilsyneladende forhindrede udvalget i at konsultere to eksperter, som regeringen ellers brugte som grundlag for sit forslag. Sammen med den manglende vurdering vidner det ifølge Venstre om en regering, som »er blevet fartblind«.